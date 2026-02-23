Bokseri Srbije poraženi od Rusije u Sočiju! Uskoro revanš u Loznici! Borovčanin: Idemo dalje u nove pobede (FOTO)

Južni federalni centar za sportsku obuku Jug-Sport u Sočiju bio je domaćin boks spektakla u režiji reprezentativaca Rusije i Srbije. Vrhunski bokseri, motivacija i nepresušna žar za pobedom uprkos tome što je meč bio prijateljski, obeležili su ovu manifestaciju plemenite veštine.

Sudar bratskih zemalja drugu godinu ta redom u Sočiju je sjajan oblik saradnje koji svima donosi dobro i koji ima svoj plemeniti karakter.

Revijalni meč Rusije i Srbije u Sočiju održan je po olimpijskim bokserskim pravilima, ukupno jedanaest borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta. Završen je pobedom domaćina rezultatom 13:7. Uskoro sledi revanš u Loznici.

U prve dve borbe, gde su u ringu bili naši najmlađi borci, zabeležen je poraz Nikole Maksimovića u kategoriji do 54 kg, na poene od Artema Kalandžana i pobeda, takođe na poene, Ljubiše Staletovića (do 52 kg) nad Dimitrijom Dildinom.

U borbi kategorije do 50 kg, Omer Ametović nije imao sportske sreće. Odlično je počeo i dominirao u prvoj rundi. Početkom druge runde Ametović je posle nepropisno plasiranog udarca njegovog protivnika Aleksandra Nosova zadobio posekotinu na glavi. Dežurni lekar nije dozolio nastavak meča, pa je Rus proglašen pobednikom.

U narednoj, veoma izjednačenoj borbi kategorije do 55 kg, sudije su se preglasavale, dodelivši pobedu domaćem bokseru, Avetisu Nalbandjanu protiv našeg Artura Ngapetjana, momka koji je prošle godine iz ruske, pristupio u reprezentaciju Srbije.

U meču velter kategorije (do 65 kg) predstavnik domaćina Ilja Šačirovič i Dmitrij Gorbenko, drugo pojačanje Srbije iz Rusije, vodili su sve tri runde otvorenu i dinamičnu borbu, sa dosta razmenjenih udaraca. Na kraju, sudije su bodovale u korist Gorbenka, jednoglasnom odlukom.

U meču polusrednje kategorije (do 70 kg) između domaćeg borca Iljaza Rašćepihina i Filipa Džide, viđeno je dosta nadmudrivanja, u kojem je naš bokser dobro otvorio borbu u prvoj rundi, a Rus uspostavio ravnotežu u drugoj. Odluka je pala u tećoj rundi, gde je Rašćepihin plasirao par preciznih udaraca, što je čini se, odlučilo da sudije boduju u njegovu korist.

Almir Memić (do 75 kg), kapiten našeg nacionalnog tima, danas je u Sočiju proslavio 24. rođendan. Snage je odmerio sa Andrejem Sagiljanom, a odluka o pobedniku je pala u trećoj rundi, posle žestoke razmene udaraca, gde su sudije odlučile da borbu boduju nerešeno.

Sjajna borba viđena je u kruzer kategoriji (do 85 kg) između Dimitrija Litvinova i našeg Rastka Simića. Iako je naš mladi as dominirao u ovom meču, sudije su pobedu upisale njegovom rivalu.

Marko Pižurica (do 90 kg) u sudaru sa Idarom Zanilovim prikazao je fantastičan boks i borbu do poslednjeg gonga. Odluka o pobedniku pala je u trećoj rundi nakon sjajne razmene udaraca, pobeda je dodeljena našem reprezentativcu.

Poslednja borba večeri donela je okršaj u super-teškoj kategoriji (+90 kg) između Tajmuraza Surova i Sanela Hasanovića. U veoma neizvesnom susretu, sudije su odlučile da meč boduju u korist Rusa Surova.

“Neraskidivo prijateljstvo dva bokserska saveza nastavlja da jača, nastavlja da živi svoju misiju, a to je razmena iskustava, rađanje novog kvaliteta, stvaranje novih šampiona i jačanje snaga plemenite veštine Srbije koje stiču znanje od najboljih. Naši reprezentativci imaju tu privilegiju i čast, da iz prve ruke uče model plemenite veštine 21. veka koji u svojim rukama drže predstavnici ruske bokserke škole, najbolje škole boksa u svetu. Srpsko-rusko prijateljstvo je neraskidivo, srećni smo i ponosni što smo ruska braća. Idemo dalje u nove pobede” – rekao je nakon susreta u Sočiju dveju boks selekcija predsednik BSS Nenad Borovčanin.

Autor: Jovana Nerić