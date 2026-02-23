ČUDESNA ANGELINA TOPIĆ! Zauzela četvrto mesto na svetu, pojavila se samo na 1 mitingu i oduvala konkurenciju

Poslednji miting u okviru zlatne dvoranske serije Svetske atletike održan je u nedelju u Torunju, gradu koji će za manje od mesec dana biti domaćin Svetskog dvoranskog prvenstva i saznali smo konačnu listu pobednika u 11 izabranih disciplina u obe kategorije.

Nažalost, do odbrane titule nije došla Milica Gardašević, koja je nakon pobede u Beogradu i trećeg mesta u Karlsrueu, zauzela tek petu poziciju u Poljskoj. Italijanka Larisa Japikino ju je pobedila u direktnom duelu i uspela da dođe do titule i bonusa od 10.000 dolara.

Sjajan mitingu u Torunju, koji nosi naziv Kopernikus kup, doneo nam je pregršt direktnih nadmetanja, a tako je bilo i u skoku uvis, gde je srebrna sa SP u Tokiju Marija Žodzik preskočila 1.98 i slavila i tako došla do titule u zlatnoj seriji, pošto je uz trijumf na domaćem terenu, bila druga u Madridu.

Drugo mesto na Kopernikus kupu pripalo je Lamari Distan iz Jamajke, dok je treće i ukupno drugo u generalnom poretku zauzela Ukrajinka Julija Levčenko. Obe su preskočile visinu od 1.94 metara.

Žodzik je sa 17 bodova sa dva mitinga bila najbolja, druga Levčenko je imala 12, pošto je u Karlsrueu zauzela drugu poziciju, a treće mesto zauzela je svetska rekorderka Jaroslava Mahučih iz Ukrajine sa pobedom u Nemačkoj i 10 bodova uz preskočenih 2.01.

Veliki podvig je osim nje ostvarila i Angelina Topić, koja je uprkos tome što je učestvovala na samo jednom događaju u okviru zlatne turneje, u Beogradu, ona zauzela četvrto mesto na svetu, takođe sa 10 bodova. Veći broj bi joj verovatno doneo i titulu, ali je sjajna atletičarka svakako drugačije isplanirala sezonu.

Ona je na Belgrade Indoor Meeting-u slavila sa visinom 1.96, i tako podelila četvrtu poziciju na planeti sa Čeriti Hufnagel iz SAD, koja je sa istom visinom slavila u Madridu.

Ispod su ostale Marija Vuković iz Crne Gore i Solen Žikel iz Francuske sa po 10 bodova, ali su njih dve to ostvarile na dva različita mitinga.

Angelina Topić će u utorak učestvovati na prestižnom takmičenju u skoku uvis u Banjskoj Bistrici u Slovačkoj. Podsetimo, ona je bila pobednica i nadmetanja u Lođu u januaru, kada je imala podršku doktora nauka.

Svi pobednici zlatne turneje Svetske atletike:

60 metara (m) - Akim Blejk (Jamajka)

800 metara (m) - Eliot Krestan (Belgija)

3.000 metara (m) - Čepo Čite (Južna Afrika)

Skok motkom (m) - Sondre Gutormsen (Norveška)

Troskok (m) - Jaser Mohamed Triki (Alžir)

Bacanje kugle (m) - Džordan Gejst (SAD)

60 metara prepone (ž) - Devin Čarlton (Bahami)

400 metara (ž) - Lieke Klaver (Holandija)

1.500 metara (ž) - Birke Hajlom (Etiopija)

Skok udalj (ž) - Larisa Japikino (Italija)

Skok uvis (ž) - Marija Žodzik (Poljska)

Autor: Jovana Nerić