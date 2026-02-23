AKTUELNO

NOVI PAD OLGE DANILOVIĆ! Srpkinja ponovo pokvarila plasman, Sabalenka neprikosnovena na tronu!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Aaron Favila ||

Srpska tenisera Olga Danilović pokvarila je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj WTA listi zauzma 90. mesto.

Danilović ima 811 bodova na 90. mestu.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.675 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek koja ima 7.588 bodova i Elene Ribakine iz Kazahstana sa 7.253 boda.

Među prvih 10 bila je jedna promena, Italijanka Džasmin Paolini preuzela je sedmo mesto od Ruskinje Mire Andrejeve, koja je sada osma.

Od srpskih teniserki Lola Radivojević pokvarila je plasman za tri mesta i ima 533 boda na 144. mestu, dok je Teodora Kostović napredovala za 11 mesta i sada je 160. na rang-listi sa 452 boda.

WTA lista:
1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.675

2. Iga Švjontek (Poljska) 7.588

3. Elena Ribakina (Kazahstan) 7.253

4. Koko Gof (SAD) 6.803

5. Džesika Pegula (SAD) 6.768

6. Amanda Anisimova (SAD) 6.070

7. Džasmin Paolini (Italija) 4.047

8. Mira Andrejeva (Rusija) 4.001

9. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.845

10. Viktorija Mboko (Kanada) 3.214

Autor: D.Bošković

