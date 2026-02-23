UKINUTA SUSPENZIJA OSETKOVSKOM! Partizan se oglasio: FIBA potvrdila, ponovo će igrati za crno-bele

Košarkaški klub Partizan saopštio je da je ukinuta suspenzija Dilanu Osetkovskom zbog kršenja antidoping pravila pa će on ponovo moći da igra za crno-bele.

– Osetkovski će ponovo igrati za Partizan. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke i da Osetkovski može da igra za Partizan. Kada je čitav slučaj u pitanju, interesi crno-belih su u potpunosti pravno zaštićeni – navodi se na sajtu kluba.

Osetkovski je bio suspendovan od 13. februara prema odluci španske antidoping agencije zbog toga što je bio pozitivan na marihuanu 2023. godine dok je igrao za Unikahu.

On je u Partizan stigao prošle godine, a za crno-bele je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 6,7 poena i 2,6 skokova po utakmici.

Partizan će u sredu gostovati Fenerbahčeu u 29. kolu Evrolige.

Autor: Jovana Nerić