Nemanja Radonjić podelio tri objave posle večitog derbija: Zvezda ga suspendovala, evo kako je ispratio pobedu

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan u 178. večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić" sa 3:0, čime su zadržali prvo mesto na tabeli Superlige Srbije i uvećali bodovni saldo u odnosu na crno-bele.

Na ovom meču, očekivano, nije bilo Nemanje Radonjića, koji je suspendovan od strane Zvezde zbog navodne "nediscipline", pa nije mogao da pomogne svojim saigračima protiv Partizana.

Ipak, to ne znači da nije pratio dešavanja sa 178. večitog derbija i pobedu Crvene zvezde, pa se nakon svega oglasio na društvenoj mreži Instagram, gde je prokomentarisao objavu Marka Arnautovića.

Arnautović je u komentaru uz svoj gol posle derbija napisao "Beograd je crveno-beli" , dok je Arnautović odmah ispod dopisao:

- Rekoh ti juče - uz emotikone zmije, crvenog i belog srca.

Pored toga, Nemanja Radonjić je na svom Instagram storiju podelio objave Vasilija Kostova, koji je postigao gol, pomenutog Arnautovića, kao i Crvene zvezde i konačan rezultat večitog derbija u Superligi.

