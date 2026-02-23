AKTUELNO

Fudbal

Nemanja Radonjić podelio tri objave posle večitog derbija: Zvezda ga suspendovala, evo kako je ispratio pobedu

Izvor: Telegraf, Foto: Foto: FK Crvena zvezda ||

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan u 178. večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić" sa 3:0, čime su zadržali prvo mesto na tabeli Superlige Srbije i uvećali bodovni saldo u odnosu na crno-bele.

Na ovom meču, očekivano, nije bilo Nemanje Radonjića, koji je suspendovan od strane Zvezde zbog navodne "nediscipline", pa nije mogao da pomogne svojim saigračima protiv Partizana.

Ipak, to ne znači da nije pratio dešavanja sa 178. večitog derbija i pobedu Crvene zvezde, pa se nakon svega oglasio na društvenoj mreži Instagram, gde je prokomentarisao objavu Marka Arnautovića.

Arnautović je u komentaru uz svoj gol posle derbija napisao "Beograd je crveno-beli", dok je Arnautović odmah ispod dopisao:

Foto: Instagram.com

- Rekoh ti juče - uz emotikone zmije, crvenog i belog srca.

Pored toga, Nemanja Radonjić je na svom Instagram storiju podelio objave Vasilija Kostova, koji je postigao gol, pomenutog Arnautovića, kao i Crvene zvezde i konačan rezultat večitog derbija u Superligi.

Autor: D.Bošković

#Poruka

#Večiti derbi

#nemanja radonjic

#tri objave

POVEZANE VESTI

Fudbal

PRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Trener crno-belih otkrio razloge zbog kojih je njegov tim izgubio

Fudbal

PRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA NAKON POBEDE PROTIV PARTIZANA! Trener Zvezde veoma emotivan - pričao je o Mihi, obratio se navijačima, a ove igrače posebn

Fudbal

Dejan Stanković posle pobede protiv Novog Pazara otkrio zašto nije igrao Eraković: Nije mi se sviđala..

Fudbal

178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

Fudbal

NAĐ POSLE PORAZA U DERBIJU: Nemam problem da zdravlje upropastim zbog Partizana

Fudbal

TERZIĆ POSLE ISTORIJSKOG TRIJUMFA ZVEZDE: Rekao sam igračima da imaju premiju ne samo za pobedu, nego za svaki gol razlike posebno