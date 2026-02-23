Partizan odgovorio Zvezdi u futsalu – još ubedljivije

Na taj način su crno-beli futsaleri doneli, makar malu, utehu navijačima posle ubedljivo izgubljenog fudbalskog "večitog" derbija.

U utakmici koja je igrana bez prisustva publike, crno-beli su poveli golovima Šljukića i Pajkovića i na poluvreme otišli sa rezultatom 2:1.

U drugom poluvremenu futsaleri su nametnuli svoj ritam igre i u nastavku upisali golove Kaikue (28’), Ramić (31’) i Šljukić (32’).

Ovom pobedom u 18. kolu Druge Futsal lige Srbije, Partizan je učvrstio lidersku poziciju koja na kraju sezone vodi u elitni rang takmičenja.

Crno-beli trenutno imaju 49 bodova, 13više u odnosu na drugoplasiranu ekipu UMF "MB Namenska", odnosno, 16 bodova više u odnosu na Crvenu zvezdu.

Šef stručnog štaba Igor Šošo, o pobedi nad ekipom Crvene zvezde:

"Čestitao bih prvo Crvenoj zvezdi na fer i korektnoj igri. Jaka i teška utakmica za nas - što smo i očekivali. Večitom rivalu želim sreću u nastavku prvenstva. Svojim igračima bih poželeo srećan ulazak u Prvu ligu! Sad smo i zvanično u Prvoj ligi, tako da možemo da se malo odmorimo i spremamo za Kup. Očekujemo žreb, mislim da je sledeće sedmice izvlačenje. Ekipu ćemo pripremati u zavisnosti od toga ko nam bude protivnik. Što se tiče ove utakmice, iznenadila me Crvena zvezda, dobro su igrali - jako i čvrsto. Dosta smo se mučili u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme je već malo drugačije izgledalo, pala im je koncentracija, a naša kondicija je došla do izražaja. Tako da je posle sve došlo na svoje mesto".

Dvostruki strelac Drago Šljukić ističe da je ponosan na celu ekipu.

"Čestitao bih ekipi, saigračima, upravi i celom klubu na ulasku u viši rang. Koliko ja znam, ovom utakmicom smo matematički obezbedili ulazak u Prvu ligu. To je glavni utisak današnje utakmice, sve ostale stvari su sa strane. Ali, naravno da mi znači što sam postigao ta dva gola i što je ekipa igrala zaista kvalitetnu igru i to na ovako teškoj utakmici - na večitom derbiju. Mislim da smo samim tim pokazali karakter, a ne samo igru. Raduje me što ulaskom u Prvu ligu gradimo i karakter kao tim. Okrećemo se takmičenju u Kupu Srbije, cilj je za sada odlazak na Final Four, pa ćemo da vidimo. Sve će zavisiti od protivnika, tu je svaka utakmica teža od prethodne. Koga god izvučemo na žrebu biće jedna od najtežih utakmica u celoj sezoni. Sad kada smo obezbedili ulazak u Prvu ligu, to nam ostaje jedini cilj za dalje. Naravno, odigraćemo sve utakmice maksimalno do kraja, to je naš posao ovde da odradimo, ali taj Kup nam ostavlja neku borbu da vredno treniramo do kraja".

Ognjen Pajković nije krio zadovoljstvo što je produžio svoj niz postizanja golova:

"Nastavio sam svoj niz golova, kao što sam i želeo pre početka utakmice. Naravno, ovo mi je od svih golova možda čak i najposebniji. Ovo mi je prvi derbi i ovaj gol nosi veliki značaj za mene. Na početku utakmice, prvo poluvreme bilo je 2:1. Drugo poluvreme smo sjajno otvorili, došao je željeni rezultat, i na kraju, ovom pobedom smo ušli u Prvu ligu".

Autor: D.Bošković