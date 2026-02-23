Ko je Damir Čakar, novi trener Partizana? Očekuje ga pravi izazov, ali dobro zna težinu dresa crno-belih

Uprava kluba iz Humske poverila je vruću trenersku klupu i sudbinu tima u ruke čoveka koji najbolje zna šta znači težina Partizanovog dresa, Damiru Čakaru (52).

Nakon odlaska Nenada Stojkovića, Partizan se okrenuo proverenom vojniku kluba. Čuveni bombarder iz Pljevalja Damir Čakar, koji je navijače decenijama oduševljavao razornim udarcem, ovoga puta će predvoditi voljeni klub sa dirigentskom palicom u rukama.

Njegov prvi mandat u crno-belom obeležila je dominacija. Bio je udarna igla tima koji je vezao dve titule, a u istoriju je ušao kao čovek koji je realizovao penal u 99. večitom derbiju, ispostaviće se kasnije, poslednji koji je Partizanu dosuđen u sudarima sa najvećim rivalom u naredne dve decenije.

Nakon epizode u Francuskoj i povratka u domaći fudbal preko Smedereva i Sutjeske, Čakar se 2001. vratio u Partizan. Bio je bitan šraf u generaciji koja je pod vođstvom Lotara Mateusa ispisala istoriju plasmanom u prvu Ligu šampiona 2003. godine. Iako su tada nadolazile nove snage poput Ilieva i Delibašića, Čakar je imao svoju ulogu u ekipi.

Sa četiri titule prvaka u džepu i tri nastupa za nacionalni tim, Čakar je igračku karijeru završio u Crnoj Gori, ali fudbal nikada nije napustio.

Klesao je zanat kao trener vodeći Novi Pazar i Bokelj, dok je u Partizan stigao ove zime, kao pomoćnik u stručnom štabu Nenada Stojakovića.

Čakar preuzima ekipu nakon ubedljivog poraza u večitom derbiju, a prioritet je jasan. Potrebno je zbiti redove i pokušati vratiti onaj pobednički impuls koji je ekipa imala pod komandom Srđana Blagojevića.

Autor: A.A.