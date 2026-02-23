Beogradu je danas svečano obeležen 116. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

Ceremonija je počela intoniranjem himne Republike Srbije i polaganjem venca ispred spomen ploče koja je posvećena osnivanju OKS. Predsednik OKS Dejan Tomašević i ministar sporta Zoran Gajić zajedno su položili venac.

Olimpizam u Srbiji zvanično je začet 10. februara (23. po novom kalendaru) 1910. godine osnivanjem Srpskog olimpijskog kluba u Beogradu.

Srpski olimpijski klub osnovan je na inicijativu mladih oficira školovanih u Francuskoj, među kojima je vodeću ulogu imao Svetomir S. Đukić.

"Velika mi je čast što vas pozdravljam baš ovde, gde je pre 116 godina osnovan Srpski olimpijski klub. Posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim Aleksandru Pavlović, unuku Svetomira S. Đukića, jednog od osnivača olimpizma u Srbiji. U prethodnih 116 godina naši sportisti su časno i pošteno i na najbolji mogući način predstavljali našu državu i postizali vrhunske rezultate i osvajali brojne medalje. Uz pomoć institucija države od kojih imamo maksimalnu podršku nastavićemo da radimo na tome da naši sportisti nastave sa osvajanjem medalja na Olimpijskim igrama, počevši već od Los Anđelesa 2028. godine", rekao je između ostalog Tomašević.

Okupljenima se zatim obratio i ministar Gajić.

"Šta reći o OKS kad je to jedan od 20 komiteta koji su osnovali Međunarodni olimpijski komitet (MOK). Povodom toga, citiraću osnivača modernog olimpizma Pjera de Kubertena, koji je osnovao MOK: 'Kad sam u Parizu 1894. godine predložio i osnovao MOK, računao sam na uporne borce za svoju ideju kakav je srpski general Svetomir S. Đukić'. Koliko je veliki OKS dovoljno govori činjenica da smo jedina država uz Sovjetski savez i Rusiju koja ima zlata u svih pet najvažnijih kolektivnih sportova - fudbalu, košarci, odbojci, rukometu i vaterpolu", naveo je, između ostalog, Gajić.

Na kraju ceremomije su specijalnu tortu zajedno presekli predsednik OKS Tomašević i Aleksandra Perišić, srpska reprezentativka u tekvondou, osvajačica srebrne medalje u kategoriji do 67 kg na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Obeležavanju 116. rođendana OKS prisustvovali su i sportski funkcioneri Marko Kešelj, Željko Tanasković, Žarko Zečević i drugi.