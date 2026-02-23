AKTUELNO

Fudbal

Stojaković: Bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim Partizana

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Danas smenjeni trener Partizana Nenad Stojaković rekao je posle rastanka sa klubom iz Humske da mu je bila čast i zadovoljstvo da voditi prvi tim "u ovom zahtevnom vremenu".

"Poštovani navijači Partizana, bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim u ovom zahtevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati verni ovim mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima", stoji u izjavi Stojakovića za klupski sajt Partizana.

Stojaković, koji je jesenas nasledio Srđana Blagojevića, smenjen je posle samo devet utakmica na klupi tokom kojih je ostvario pet pobeda, imao jedan remi i tri poraza.

#Nenad Stojaković

#Partizan

#Smenjeni trener

POVEZANE VESTI

Fudbal

OGLASIO SE NENAD STOJAKOVIĆ: Evo šta je trener Partizana rekao nakon prve pobede na klupi crno-belih

Fudbal

Stojaković: Ja sam odgovoran čovek, znam da me čuvaju samo rezultati

Fudbal

'JOŠ UVEK SMO...' Trener Partizana nikad kraći posle pobede u Surdulici

Fudbal

MILOŠEVIĆ SREĆAN ZBOG DOLASKA U PARTIZAN: Ispunila mi se želja, privilegija je biti ovde

Fudbal

Ovo je tim Partizana za derbi! Evo na koga računa Blagojević

Fudbal

PARTIZAN JUTROS SMENIO STOJAKOVIĆA! Hitna reakcija Mijatovića posle poraza u derbiju!