Stojaković: Bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim Partizana

Danas smenjeni trener Partizana Nenad Stojaković rekao je posle rastanka sa klubom iz Humske da mu je bila čast i zadovoljstvo da voditi prvi tim "u ovom zahtevnom vremenu".

"Poštovani navijači Partizana, bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim u ovom zahtevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati verni ovim mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima", stoji u izjavi Stojakovića za klupski sajt Partizana.

Stojaković, koji je jesenas nasledio Srđana Blagojevića, smenjen je posle samo devet utakmica na klupi tokom kojih je ostvario pet pobeda, imao jedan remi i tri poraza.