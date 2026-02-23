Džons: Možemo da pobedimo u bilo kom meču, detalji su nas "ubili" u mnogo utakmica

Košarkaš Partizana Karlik Džons rekao je pred utakmicu protiv Fenerbahčea da "crno-beli" mogu da pobede u bilo kom meču i da su ekipu mali detalji "ubili" u mnogo duela ove sezone.

Partizan u 29. kolu Evrolige u sredu, 25. februara, od 18.45 časova gostuje Fenerbahčeu, braniocu titule i trenutnom lideru takmičenja. U prvom delu sezone Fenerbahče je u Beogradu pobedio rezultatom 99:87. Fenerbahče ima skor 20-7, a Partizan 9-19.

Džons će posle četvoromesečne pauze prvi put na teren u sredu u Istanbulu.

"Blagosloven sam što sam 100 odsto spreman, bio je ovo težak put, usponi i padovi, duge noći, ali konačno sam tu i vratio sam se. Kao što sam rekao, dugo sam čekao na ovaj dan, pre par nedelja kad sam seo u kola bio sam uzbuđen, a vratiti se na parket i priključiti igračima, jedva čekam", rekao je Džons.

Dodao je da se oseća dobro.

"Forma je takva, najbolje se osećam posle mnogo vremena, ne znam šta je u 'prodavnici', ali sam na zemlji, držim glavu uzdignutom i guram dalje", dodao je plejmejker Partizana.

Ekipa je loše plasirana, pretposlednja je na tabeli Evrolige, ali to nije demoralisalo Džonsa.

"Možemo da pobedimo u bilo kom meču, mali detalji su nas 'ubili' u mnogo utakmica. Ovo je vrlo dobar tim, jedan od najboljih u ligi, moramo biti zajedno i igrati našu igru. Nadam se da ću pomoći sa malim detaljima i odlukama na kraju meča", istakao je Džons.

Upitan je reprezentativac Južnog Sudana i za turbulentno stanje u klubu u poslednjih nekoliko meseci.

"Bilo je teško, bio sam u tihoj zoni, ne volim da se mešam u to, volim da igram košarku. Vrlo je bilo nesrećno za sve u Partizanu, trenere i igrače, navijače. Šta god da je bilo, moramo da držimo glavu gore, naš posao je da igramo košarku, i da u bilo kojim uslovima guramo dalje", naveo je Džons.

Podvukao je Džons da je spreman da ponovo bude lider ekipe.

"To je moj posao, vratio sam se i očekujem da budem glavni, tako je bilo pre i biće sad, to očekujem. Na sve načine, glasom, strašću, stavom, na bilo koji način. Jedva čekam da pomognem timu", rekao je Džons.

Na kraju je rekao da je spreman za dobru saradnju sa trenerom Đoanom Penjarojom.

"Imali smo nekoliko razgovora, bili su dobri, saznao sam šta da očekujem. Nisam igrao još, ali su razgovori bili dobri. On želi da budem lider i uzbuđen sam. Nemam iskustva sa ovim štabom, ali je bilo dobrih razgovora", zaključio je Džons.