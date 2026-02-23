AKTUELNO

Ostali sportovi

ISTORIJA DUGA 116 GODINA: Svečano obeležen rođendan Olimpijskog komiteta Srbije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

U Beogradu je u ponedeljak svečano obeležen 116. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

Ceremonija je počela intoniranjem himne Republike Srbije i polaganjem venca ispred spomen ploče koja je posvećena osnivanju OKS. Predsednik OKS Dejan Tomašević i ministar sporta Zoran Gajić zajedno su položili venac.

Olimpizam u Srbiji zvanično je začet 10. februara (23. po novom kalendaru) 1910. godine osnivanjem Srpskog olimpijskog kluba u Beogradu.

Srpski olimpijski klub osnovan je na inicijativu mladih oficira školovanih u Francuskoj, među kojima je vodeću ulogu imao Svetomir S. Đukić.

Obeležavanju 116. rođendana OKS prisustvovali su i sportski funkcioneri Marko Kešelj, Željko Tanasković, Žarko Zečević i drugi.

Autor: Jovana Nerić

#Dejan Tomašević

#OKS

#godišnjica

#obeležavanje

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Svečano obeležen 116. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije

Ostali sportovi

LEPA VEST ZA BOKS U SRBIJI: Predsednik BSS Nenad Borovčanin izabran je u Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije

Ostali sportovi

Održan prvi zajednički sastanak ministra sporta Zorana Gajića i predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića!

Politika

VAŽAN SASTANAK: Premijer Miloš Vučević ugostio delegaciju Olimpijskog komiteta Srbije

Košarka

DEJAN TOMAŠEVIĆ NOVI PREDSEDNIK OKS: Nekadašnji košarkaš na čelu nacionalne olimpijske organizacije

Sport

TOMAŠEVIĆEV VELIKI CILJ: Da budžet OKS-a bude daleko veći narednih godina