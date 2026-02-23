VELIKA ŠTETA NA MARAKANI NAKON DERBIJA: Poznato koliko će Zvezdu koštati sanacija (VIDEO)

Fudbalski 178. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana protekao je i u znaku bakljadi, vatrometa, pa i požara na tribinama.
Zvezda je bila domaćin na stadionu „Rajko Mitić“ i pobedila je 3:0. Navijači Partizana ispunili su južnu tribinu, a već pre početka utakmice išarali su semafor pogrnim nazivima, potom je usledilo lomljenje stolica i bacanje na atletsku stazu pored terena.
Nakon primljenog drugog gola pristalice crno-belih su napravile i požar na tribini, pa su intervenisale vatrogasne jedinice.
Prema navodima ljudi iz kluba domaćina, šteta je, osim na tribinama, naneta i semaforu, u toaletima i na kapijama. Procena je da Zvezda mora da izdvoji 200.000 evra kako bi je sanirala.
Autor: Jovana Nerić