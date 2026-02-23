PENJAROJA OTKRIO LEPE VESTI: Partizan kompletan ide na megdan šampionu Evrolige

Košarkaši Partizana u 29. kolu Evrolige u sredu od 18.45 časova gostuju Fenerbahčeu, braniocu titule i trenutnom lideru takmičenja.

U prvom delu sezone Fenerbahče je u Beogradu pobedio rezultatom 99:87. Fenerbahče ima skor 20-7, a Partizan 9-19.

- Konačno smo kompletni. Svi igrači su u trenažnom procesu, a očekujemo i povratak Miltona i Karlika. Posebno nas raduje što je Osetkovski sad i zvanično tu, bio nam je preko potreban u rotaciji. Karlik Džons je prethodne dve sedmice trenirao normalno i spreman je da se vrati na teren. Jasno je da mu je posle četiri meseca pauze potrebno vreme da se prilagodi. Bio je dobar na treninzima - rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Potom se Španac osvrnuo na nedavno završeni Kup Radivoj Korać.

- Kup, očigledno je, igrali smo loše, ali to je veoma posebno takmičenje, teško takmičenje za nas. Roster na leto nije bio napravljen tako da se razmišlja o Kupu. Teško je takmičiti se bez normalnog rostera, to je drugačija situacija nego u poslednja dva meseca ovde. Jasno je da smo bolje mogli da odigramo drugi meč. Naša situacija je takva da nije bilo moguće boriti se bolje - zaključio je Penjaroja.



Autor: Jovana Nerić