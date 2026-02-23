AKTUELNO

Košarka

PENJAROJA OTKRIO LEPE VESTI: Partizan kompletan ide na megdan šampionu Evrolige

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Košarkaši Partizana u 29. kolu Evrolige u sredu od 18.45 časova gostuju Fenerbahčeu, braniocu titule i trenutnom lideru takmičenja.

U prvom delu sezone Fenerbahče je u Beogradu pobedio rezultatom 99:87. Fenerbahče ima skor 20-7, a Partizan 9-19.

- Konačno smo kompletni. Svi igrači su u trenažnom procesu, a očekujemo i povratak Miltona i Karlika. Posebno nas raduje što je Osetkovski sad i zvanično tu, bio nam je preko potreban u rotaciji. Karlik Džons je prethodne dve sedmice trenirao normalno i spreman je da se vrati na teren. Jasno je da mu je posle četiri meseca pauze potrebno vreme da se prilagodi. Bio je dobar na treninzima - rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Potom se Španac osvrnuo na nedavno završeni Kup Radivoj Korać.

- Kup, očigledno je, igrali smo loše, ali to je veoma posebno takmičenje, teško takmičenje za nas. Roster na leto nije bio napravljen tako da se razmišlja o Kupu. Teško je takmičiti se bez normalnog rostera, to je drugačija situacija nego u poslednja dva meseca ovde. Jasno je da smo bolje mogli da odigramo drugi meč. Naša situacija je takva da nije bilo moguće boriti se bolje - zaključio je Penjaroja.

Autor: Jovana Nerić

#Evroliga

#Fenerbahče

#KK Partizan

#Đoan Penjaroja

POVEZANE VESTI

Košarka

Košarkaši Partizana večeras gostuju Bajernu u 32. kolu Evrolige

Košarka

Košarkaši Partizana dočekuju večeras Panatinaikos u 27. kolu Evrolige! Penjaroja: Nadamo se da ćemo da odigramo dobru utakmicu

Košarka

Košarkaši Partizana večeras gostuju Barseloni u 29. kolu Evrolige

Košarka

OSTOJA MIJALOVIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU IGRAČIMA PARTIZANA: Oglasio se prvi čovek crno-belih uoči starta nove sezone Evrolige!

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Monaku u devetom kolu Evrolige

Košarka

'POKUŠAĆEMO DA URADIMO NAJBOLJE' Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Barseloni u 18. kolu Evrolige