RAZLOG JE PRILIČNO OZBILJAN Nekadašnji selektor Srbije napravio senzaciju sa malom državom, odveo ih na Mundijal, a sada je morao da ode sa mesta selektora

Holanđanin je morao da napusti mesto selektora iz porodičnih razloga, a kako strani mediji navode u pitanju je bolest njegove ćerke.

Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije Dik Advokat uspeo je da odvede selekciju Kurasaa na Svetsko prvenstvo, ali ih neće voditi na istorijskom poduhvatu.

Holanđanin je morao da napusti mesto selektora iz porodičnih razloga, a kako strani mediji navode u pitanju je bolest njegove ćerke.

- Uvek sam govorio da porodica dolazi pre fudbala. Ovo je prirodna odluka, ali ne menja činjenicu da će mi nedostajati Kurasao, ljudi tamo i moje kolege. Smartram plasmanom jedne od najmanjih država na svetu na Svetsko prvenstvo najvećim dostignućem karijere. Ponosan sam na svoje igrače, stručni štab i sve ljude koji su verovali u nas - piše u saopštenju iskusnog trenera.

🚨🇨🇼 Dick Advocaat leaves his job as Curaçao head coach with immediate effect.



Advocaat won’t lead the national team at the World Cup due to family issues. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/7sH5CeFVti — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 23. фебруар 2026.

Advokat je preuzeo Kurasao 15. januara 2024. godine. Pre toga, pored Srbije, bio je selektor Iraka, Holandije, Rusije, Belgije, Južne Koreje i Ujedinjenih Arapskih Emirata.



Autor: Jovana Nerić