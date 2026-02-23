FUDBALER DEBITOVAO ZA KLUB I PREMINUO ODMAH NAKON UTAKMICE! Sudija svirao kraj, on se srušio na teren i umro

Fudbalska planeta zavijena je u crno posle još jedne potresne vesti.

Mladi senegalski napadač Jusu Dijuf preminuo je u nedelju po završetku meča druge lige između AS Saloum i Amitie.

Šesnaesto kolo šampionata Senegala ostaće upamćeno po jezivim scenama koje su zasenile sam fudbal. Neposredno nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, Dijuf je doživeo srčani zastoj i srušio se na teren.

Tragedija je tim veća jer je mladi napadač upravo na toj utakmici debitovao za Saluom. Meč je počeo na klupi, a šansu je dobio desetak minuta pre kraja, ne sluteći da će mu to biti i prvi i poslednji nastup u dresu kluba.

𝗦𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲𝘀𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴. 🕊️🤍🇸🇳



Youssou Diouf passed away suddenly at the end of his club AS Saloum's match against Amitié FC.



The Senegalese Football League has issued a statement. 📃



"The player had taken part in the match pitting… pic.twitter.com/5CO0uDeKHR — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) 23. фебруар 2026.

Susret je završen bez pogodaka 0:0 i ništa nije nagoveštavalo tragediju. A onda, u trenutku kada su se igrači spremali da napuste teren, Dijuf je pao na travu.

Lekarske ekipe su ekspresno reagovale i pokušale reanimaciju, ali pomoći nije bilo, mladi fudbaler je preminuo na licu mesta, ostavivši fudbalsku javnost u šoku i neverici.

Autor: Iva Besarabić