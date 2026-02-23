SUSPENDOVANE DVE SRPSKE TENISERKE! Prekršile su strogu ZABRANU: Evo zbog čega su izbačene iz tenisa

Agencija za zaštitu integriteta tenisa (ITIA) saopštila je da je troje tenisera privremeno udaljeno iz sporta zbog sumnje na kršenje anti korupcijskog programa, a među suspendovanima su i dve igračice iz Srbije.
Pod merama su se našle Draginja Vuković i Mila Mašić, dok je sankcionisan i ruski teniser Mark Kaufman. Za sada nije precizirano koliko će suspenzije trajati.
The International Tennis Integrity Agency today confirms that 3 tennis players have been provisionally suspended, pending the full consideration of Tennis Anti-Corruption Program charges.— Michal Samulski (@MichalSamulski) 23. фебруар 2026.
Mark Kaufman (Russia)
Draginja Vukovic (Serbia)
Mila Masic (Serbia)
Vukovićeva, koja trenutno zauzima 557. poziciju na WTA listi, pod suspenzijom je od 17. decembra prošle godine i odlučila je da ne ulaže žalbu na odluku ITIA.
Mila, 28-godišnja teniserka koja se nalazi na 917. mestu WTA rang-liste, suspendovana je 24. decembra. Ona je pokušala da ospori odluku žalbom, ali je njen zahtev odbijen, pa zabrana ostaje na snazi do daljeg.
