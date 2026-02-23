AKTUELNO

BRAVO KRALJICE: Aleksandra Krunić ispisala istoriju srpskog tenisa

Srbija prvi put u istoriji ima igračicu među 10 najboljih dubl teniserki na planeti.

Na novoj WTA listi Aleksandra ima 6.310 bodova, što je dovoljno za osmu poziciju.

Ispred nje je Veronika Kudermetova koja ima 6.496 bodova, pa Ana Danilina sa kojom Srpkinja igra u tandemu, koja je trenutno na 6.570 bodova.

Četvrto i peto mesto dele Italijanke Sara Erani i Jasmin Paolini jer njih dve svaki turnir igraju zajedno, a ove nedelje imaju 6.585 bodova. Treće mesto zauzima Katerina Sinjakova (6.730), druga je Gabrijela Dabrovski (6.938), a na tronu je Eliz Mertens sa čak 8.483 boda.

Krunićeva i Danilina su u finalu turnira u Dohi savladale Jelenu Ostapenko i Su-Vei Hsije sa 2:1 i nakon dva grend slem finala došle su do prve titule.

Samo sedam dana ranije poražene su u finalu Australijan opena u konkurenciji ženskih dublova od iskusnog tandema Elize Mertens i Šuai Džang rezultatom - 7:6, 6:4. Sjajna serija Aleksandre i Ane prekinuta je u polufinalu turnira u Dubaiju, gde su nakon super taj-brejka slavile Gabrijela Dabrovski i Luiza Stefani rezultatom 2:1 (4:6, 6:2, 10:6).

