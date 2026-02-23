'MIŠIĆI, NERVI I TETIVE - SVE POČINJE DA ODUMIRE' Lindzi Von izašla iz bolnice, pa otkrila potresne detalje njene borbe - evo kako joj je doktor SPASAO NOGU

Kroz užasan period života prolazi čuvena Lindzi Von. Proslavljena Amerikanka doživela je stravičan pad tokom spusta na Zimskim olimpijskim igrama, a sada se prvi put oglasila iz svog doma i putem Instagrama poručila pratiocima kako se oseća posle teške povrede.

Sa već povređenim kolenom, Lindzi je na stazi izdržala svega 13 sekundi pre nego što je usledio pad.

Epilog je ozbiljan prelom noge, a situacija je bila toliko komplikovana da je u roku kraćem od dve nedelje čak pet puta morala na operacioni sto. Prema poslednjim informacijama, nisu isključeni ni dodatni hirurški zahvati.

- Konačno sam izašla iz bolnice. Ovo je zaista bilo jedno dugo putovanje i daleko najekstremnija, najbolnija i najizazovnija povreda sa kojom sam se ikada suočila u životu - puta sto. Ispričaću vam sve detaljno. U suštini, imala sam kompleksan prelom tibije. Polomila sam i glavu fibule, tibijalni plato, praktično je sve bilo u komadima.

A razlog zašto je sve bilo tako komplikovano jeste to što sam imala kompartment sindrom. Kompartment sindrom nastaje kada dođe do velike traume na jednom delu tela, pa se nakupi previše krvi koja ostane zarobljena i praktično pritiska i uništava sve unutar tog prostora. Mišići, nervi i tetive - sve počinje da odumire - rekla je Lindzi Von.

Posebno se zahvalila svom doktoru.

- Doktor Tom Haket mi je spasao nogu. Spasao me je od amputacije. Uradio je takozvanu fasciotomiju, odnosno otvorio je obe strane moje noge, bukvalno ih razdvojio da tako kažem, kako bi tkivo moglo da "diše" i time me je spasao.

Često govorim da se sve dešava s razlogom, ali da nisam pokidala ACL - koji bih svakako pokidala u toj nesreći - Tom ne bi bio tamo i ne bi mogao da mi spase nogu. Zbog toga se osećam veoma srećno i zahvalno njemu, posebno zbog šest sati operacije u sredu tokom kojih je sve ponovo sastavio. Operacija je prošla neverovatno dobro - dodala je Amerikanka.

Autor: Iva Besarabić