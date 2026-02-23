PORAZ NA STARTU: Lajović eliminisan u prvom kolu turnira u Santijagu

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Santijagu, pošto je večeras u prvom kolu izgubio od 81. igrača sveta Nemca Janika Hanfmana posle dva seta, 0:6, 3:6.

Meč je trajao sat i 15 minuta.

Lajović, 116. igrač sveta, uzeo je jednom servis nemačkom teniseru, dok je Hanfman osvojio pet brejkova.

Srpski teniser nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa, dok je Hanfman zabeležio pet asova.

Hanfman će u osmini finala igrati protiv 59. tenisera sveta Argentinca Kamila Uga Karabeljija.

Autor: Iva Besarabić