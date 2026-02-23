'Siner je u krizi? Ko je to rekao?' Italijan poludeo kad je čuo pitanje

Činjenica da je Janik Siner u prošloj godini bio skoro nepobediv direktno je uticala na to da zbog dva poraza u novoj sezoni mnogi preispituju njegovu formu, ali ne i njegov zemljak i slavni teniser iz Italije, Adrijano Panata.

Panata je osvajač Rolan Garosa i bivši četvrti igrač sveta, a stavljanje Sinerovih igara pod znak pitanja nije baš najbolje podneo.

- Siner u krizi? Ko je to rekao? Nemojmo da se šalimo. Izgubio je dva meča, od kojih je u jednom poražen od Novaka Đokovića, legende ovog sporta, a drugi od 20-godišnjaka koji je 16. na svetu - rekao je Panata.

Janik je eliminisan u polufinalu Australijan Opena od Novaka, a onda je u Dohi položio reket pred Jakuba Menšika.

- Oni koji ne znaju Menšika misle da je poraz od nekog nepoznatog tenisera, ali to nije slučaj. Logično je da ljudi u Španiji pričaju o krizi. Sigurno bi im to dobro došlo, ali žao mi je što moram da im protivrečim. Janik uopšte nije u krizi - izjavio je Panata.

Italijanski bivši teniser smatra da tek dolaze turniri na kojima će se videti u kakvoj priči je drugi na svetu.

- Pravi tenis počinje sada na dva turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, a onda i na šljaci u Evropi i Rolan Garosu. Razlika između Sinera i Karlosa Alkaraza se može videti samo na Grend slemovima. Samo tamo se vidi istina. U to sam siguran. No, ne znam odakle te kritike stižu. Od improvizujućih trenera koji mnogo pričaju i onih koji ne znaju šta pričaju - zaključio je Panata.

Autor: S.M.