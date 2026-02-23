HAOS PRED MUNDIJAL: Na ulice izašlo 19 HILJADA mafijaša, imaju svoju vojsku i specijalce - šta će sada biti?!

Četiri fudbalske utakmice najvišeg ranga odložene su nakon što je meksička armija ubila vođu moćnog narko-kartela blizu Gvadalahare, grada-domaćina utakmica FIFA Svetskog prvenstva 2026.

Nemezio Ruben Osegera Servantes, poznat kao "El Menčo", koji je predvodio Kartel Halisko Nueva Henerasion (CJNG), ranjen je u Tapalpi, Halisko, oko dva sata vožnje jugozapadno od Gvadalahare, i preminuo je dok je leteo za Meksiko Siti. Nakon njegove smrti, članovi kartela palili su automobile i blokirali puteve u dvanaest meksičkih saveznih država.

Svetsko prvenstvo pod znakom pitanja?

Glavni grad Haliska, Gvadalahara, trebalo bi da bude domaćin četiri utakmice na Svetskom prvenstvu u junu, uključujući dve u kojima učestvuje Južna Koreja. Suorganizator Meksiko, kao i Španija, Urugvaj i Kolumbija takođe bi trebalo tamo da igraju

Bezbednosne izazovi sa kojima se Meksiko suočava samo četiri meseca pre turnira koji će organizovati sa Sjedinjenim Državama i Kanadom i ranije nisu bili mali, ali sada... Sada već to deluje izuzetno opasno.

Odložene utakmice

Među mečevima koji su odloženi bili su i oni iz 7. kola nacionalnog prvenstva, Klauzura turnira u meksičkoj premijer, profesionalnoj ligi. Dve utakmice najvišeg ranga - Keretaro protiv Huareza u muškoj konkurenciji i Čivas protiv Amerike u ženskoj ligi - odložene su, a dve utakmice druge divizije su otkazane.

Pojedini mečevi su prekidani zbog paljbe vatrenim oružjem u neposrednoj blizini stadiona, evo i jednog od video-snimaka tih scena:

Prijateljska međunarodna utakmica između Meksika i Islanda, zakazana za sredu na stadionu Korehidora u Keretaru, takođe je otkazana od strane Meksičkog fudbalskog saveza.

4 bulan jelang jadi Tuan RUMah Piala Dunia 2026, pertandingan Necaxa vs Querétaro harus dihentikan karena ada ancaman kartel Meksiko yang sedang menembaki lokasi sekita Stadion.



Untungggg Indonesia ga lolos Piala Dunia pic.twitter.com/CVnJunYKje — Komisi Wasit (@MafiaWasit) 23. фебруар 2026.

Najmoćniji kartel u Meksiku se digao na noge

CJNG kartel se smatra najmoćnijim u Meksiku, sa preko 19.000 članova i operacijama koje "pokrivaju" 21 od 32 meksičke savezne države. Ali, nisu oni samo "u senci", oni imaju i borna kola, i protiv-avionsko oružje, i sopstvene specijalne jedinice.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je taj kartel proglasila stranom terorističkom organizacijom.

Za Osegerom je bila raspisana nagrada od 15 miliona američkih dolara za one koji daju validne informacije o njemu, a došao je do istaknute pozicije nakon hapšenja Hoakina "El Čapoa" Guzmana, bivšeg vođe Sinaloa kartela.

Tenis se, nekim čudom, nastavlja

Meksički open, ATP teniski turnir, počeo je u ponedeljak na GNP areni u Akapulku. Organizatori su izdali saopštenje u nedelju u kojem kažu da se "rad turnira nastavlja normalno".

I... taj kontrast između odluke da se fudbal odloži, ali tenis nastavi, ilustruje sa kakvim se sve bezbednosnim procenama suočavaju sportski organizatori širom Meksika, i to dok zemlja priprema najveći sportski događaj, Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će posetiti milioni navijača iz celog sveta. Mada... Pitanje je koliko će ih doći, ako se uzme u obzir sledeće:Talas nasilja zahvatio Meksiko nakon što je ubijen šef narko-kartela El Menčo

Meksiko je u ova dva dana zahvatio nezapamćen haos nakon što su meksičke snage bezbednosti ubile u nedelju, 22. februara, šefa narko-kartela Nemesija Rubena Osegueru Servantesa

Smrt jednog od najtraženijih trgovaca drogom u svetu bila je težak udarac za najmoćniji meksički narko-kartel "Halisko Nova generacija", koji je kao odgovor na ubistvo svog lidera pokrenuli snažan talas nasilja širom zemlje. Više od 250 saobraćajnica u 20 meksičkih saveznih država blokirano je zapaljenim vozilima, piše Gardijan.

Vlasti su prijavile najmanje 14 smrtnih slučajeva, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde. Nastava u školama je otkazana u nekoliko država.

Guverner države Halisko, Pablo Lemus Navaro, pozvao je osam miliona građana da ostanu kod kuće "dok se situacija ne vrati pod kontrolu". On je rekao da su usluge javnog prevoza obustavljene i da građanima ne preporučuje da kreću na put.

"Gvadalahara, glavni grad države Halisko i jedan od gradova domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva, pretvorena je u "grad duhova" u kojem su zatvorene sve prodavnice, a građanima se savetuje da ne izlaze iz domova", piše Tanjug.

U popularnom letovalištu Puerto Valjarta, oblaci sivog dima nadvili su se nad hotelima, dok su turisti ostali zarobljeni bez mogućnosti transporta do aerodroma.

Nemiri su primorali američke i kanadske avio-kompanije da otkažu desetine letova. Er Kanada je objavila da obustavlja letove za Puerto Valjartu "zbog stalne bezbednosne situacije" i savetovala putnicima da ne idu na njihov aerodrom.

Američka ambasada u Meksiko Sitiju takođe je izdala bezbednosno upozorenje, pozivajući američke građane da se "sklone" u oblastima u kojima su nastali neredi kao rezultat "bezbednosnih operacija i povezanih blokada puteva i kriminalnih aktivnosti".

Predsednica Meksika, Klaudija Šejnbaum, rekla je da postoji apsolutna koordinacija sa vladama svih država.

"Moramo ostati informisani i mirni", dodala je.

Pedesetdevetogodišnji "El Menčo" je bio vođa bande koja je poslednjih godina postala najmoćnija i najozloglašenija kriminalna organizacija u Meksiku. Oseguera je bio jedan od najtraženijih kriminalaca u Meksiku i SAD, a CJNG je odgovoran za krijumčarenje velike količine droge, uključujući fentanil, prenosi Rojters.

Prema izveštajima stranih medija, CJNG je poznat po brutalnim metodama, uključujući odsecanje glava i nasilje nad rivalima i vlastima.

Oseguera je godinama uspevao da izbegne hapšenje, radio je i kao plaćeni ubica za kartel, a zatim osnovao vlastitu kriminalnu grupu koja je narasla na pomenutih 19 hiljada ljudi.

Autor: S.M.