OTKRIVEN PAKAO LINDZI VON Bila na korak od tragedije, sada je sve jasno

Sad je izašla iz bolnice i čeka je izuzetno dug i težak oporavak. Vonova je rekla da je u jednom trenutku opcija bila čak i amputiranje, ali su brojne operacije uspele da joj spasu teško povređenu nogu.

- Posle gotovo dve nedelje provedene u bolničkoj postelji, uz gotovo potpunu nepokretnost, stižu dobre vesti - napokon sam otpuštena iz bolnice. Iako to još uvek nije povratak kući, preseljenje u hotel predstavlja veliki korak napred i važan pomak u procesu oporavka - napisala je Lindzi na društvenim mrežama.

Sledi dug i težak proces oporavka, ali čuvena skijašica i osvajačica osam medalja na svetskim prvenstvima veruje da će iz svega izaći jača.

- U narednom periodu sledi rehabilitacija, sa ciljem da se u narednim nedeljama napravi napredak - od invalidskih kolica ka korišćenju štaka. Procenjuje se da će za potpuno zarastanje kostiju biti potrebno oko godinu dana. Nakon toga uslediće odluka o eventualnom uklanjanju metalnih implantata, kao i novi operativni zahvat radi sanacije prednjeg ukrštenog ligamenta.Predstoji dug i zahtevan put, ali vera u potpuni oporavak ne izostaje. Najvažnije je da je najteži deo iza mene - bolnica je prošlost, a oporavak tek počinje.

Autor: A.A.