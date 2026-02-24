UBEDLJIVO DO OSMINE FINALA Miomir Kecmanović ubedljiv u Akapulku

ATP turnir u Akapulku se igra za nagradni fond od 2.469.450 dolara.
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Akapulku, pošto je danas u prvom kolu pobedio Australijanca Tristana Šulkejta 6:2, 6:2.
Meč je trajao 64 minuta. Kecmanović je 84. teniser sveta, dok se Šulkejt nalazi na 108. mestu ATP liste.
Srpski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Nemca Aleksandra Zvereva i Francuza Korentana Mutea.
Autor: A.A.