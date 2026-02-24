AKTUELNO

ŠOK U HUMSKOJ! Panter tužio Partizan i dobio spor

Kevin Panter je dobio Partizan na BAT-u zbog dugovanja koja je Crno-beli će morati da uplate sjajnom asu Barselone 200.000 dolara, plus da pokriju troškove suđenja koji iznose 20.000 evra.

Prema dokumentima sa ove arbitraže, Panterova plata za sezonu 2023-2024 iznosila je 2,35 miliona dolara. Iako je imao ugovor i za sledeću takmičarsku godinu, igrač je napustio klub tokom leta 2024.

Klub je smatrao da ne mora da plati poreze igraču, koji moraju da se plate za osobu čija su godišnja primanja tri puta veća nego prosečna plata u Srbiji.

