SENZACIJA! BRAZILAC OBLAČI DRES FUDBALSKE REPREZENTACIJE SRBIJE?! Prvi strani fudbaler u istoriji koji će igrati za 'Orlove', evo o kome je reč

Postoje velike šanse da u dresu reprezentacije Srbije uskoro prvi put vidimo stranca.



Dok je na desnom boku reprezentacije Srbije zavladao talas optimizma zahvaljujući usponu mladih snaga poput Koste Nedeljkovića i Ognjena Mimovića, situacija na suprotnoj strani terena i dalje zadaje glavobolje.

Levi bek ostaje otvoreno pitanje, pa prema saznanjima Mozzart Sporta, stručni štab selektora Veljka Paunovića razmatra da u nacionalni tim pozove prvog „pravog“ stranca.

To je Lukas Baros, fudbaler Vojvodine, koji bi mogao da dobije priliku da obuče dres Srbije.

Za sada, ipak, nema konkretnih koraka ka realizaciji te ideje. Ipak, iz FSS su se već u Novom Sadu raspitivali o mogućnosti da Lukas Baros dobije srpsko državljanstvo, čime bi se otvorila vrata njegovom eventualnom nastupu za nacionalni tim, a za Brazil svakako neće igrati.

Kada je reč o trenutnim rešenjima, selektor Veljko Paunović na poziciji levog beka praktično ima samo Aleksu Terzića, ali ni njegov status u Salcburgu nije potpuno zacementiran, što dodatno komplikuje situaciju na toj deficitarnoj poziciji.

Autor: D.Bošković