Loznica u junu domaćin revanš meča Srbija - Rusija!

Uzbudljiv početak sezone 2026. za mušku boks reprezentaciju Srbije. Nakon vrhunskih priprema koje su imali najpre na Zlatiboru, zatim i u Regionalnom boks trening centru u Loznici, najbolji reprezentativci Srbije bili su gosti velemajstora plemenite veštine, reprezentacije Rusije koja ih je ugostila u Sočiju.

Rusija je organizovala prijateljski meč sa Srbijom iz kojeg je u Južnom federalnom centru za sportsku obuku domaćin nakon kvalitetnih i žestokih borbi izašao kao pobednik rezultatom 13:7.

Odmah nakon ovog meč počeli su pregovori vezano za revanš susret. Dogovor je pao dva dana posle, muški tim Rusije dolazi u Srbiju u junu. Novi sudar bratskih boks selekcija dogovorili su Nenad Borovčanin i Sumaid Halidov za jun mesec u Loznici.

“Na veliku sreću i zadovoljstvo dogovorili smo sa bokserskom federacijom Rusije revanš meč nakon ovog meča u Sočiju koji je bio izuzetno posećen i koji je privukao veliku pažnju javnosti u Rusiji. Ugovorili smo da takav meč održimo i u Srbiji. Hvala Sumaidu Halidovu što je svih ovih godina činio za srpski boks uopšte, ali i za odnose srpsko-ruskog boksa, ali i odnose srpsko-ruskog naroda” – ističe predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Boje Srbije su u Sočiju, prevođeni selektorom Milanom Piperskim, branili: 52kg Omer Ametović 2002. godište, 55kg Artur Nagaptijan 2001. god, 54kg Nikola Maksimović 2007. God (prva godina seniora) U23, 52kg Ljubiša Staletović 2007. god (prva godina seniora), 65kg Dimitri Gorbenko 2006. god U23, 70kg Filip Džida 2005. god U2, 68kg David Grosin 2005. god U23, 75kg Almir Memić 2002. god, 85kg Rasko Simić 2004. god U23, +90 Sanel Hasanović 1999. god, 90kg Marko Pižurica U23.

Autor: A.A.