AKTUELNO

Fudbal

UEFA DONELA DVE ODLUKE VEZANE ZA SRBIJU: Nekima se neće svideti...

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Najnovije vesti iz UEFA vezane su i za Srbiju.

Dok u našoj zemlji ima onih koji su nezadovoljni fudbalskim suđenjem, evropska kuća fudbala zasad ima samo reči hvale o deljenju pravde - a to potvrđuje i sledeća vest:

Srpski arbitar Srđan Jovanović biće glavni sudija na revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige konferencije između Fiorentine i Jagjelonije, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA). A glavni arbitar na jednom međunarodnom meču biće i Nenad Minaković.

Jovanoviću se pomagati sunarodnici Uroš Stojković i Miloš Simović, dok će četvrti sudija da bude Novak Simović. U VAR sobi biće Nemac Benjamin Brand i Aleksandar Živković iz Srbije.

Utakmica između Fiorentine i Jagjelonije biće odigrana u četvrtak u Firenci od 18.45 časova. U prvom duelu bilo je 3:0 za Fiorentinu.

UEFA je odredila da srpski sudija Nenad Minaković bude glavni arbitar na revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala LK između Lozane i Sigme Olomuc.

Pomoćne sudije će biti Nikola Borović i Boško Božović, a UEFA je za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića. U VAR sobi sedeće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.

Duel između Lozane i Sigme odigran u četvrtak od 21 čas u Švajcarskoj. Prvi meč je završen bez pobednika, 1:1.

Autor: D.Bošković

#Odluka

#Srbija

#UEFA

#vesti

POVEZANE VESTI

Košarka

ŽREB ZA MUNDOBASKET: Srbija saznala rivale! Vreme je za novu eru srpske košarke

Ostali sportovi

ŠOK NA ROLAN GAROSU! Odmah ispao jedan od četiri najbolja tenisera na svetu!

Ostali sportovi

DRASTIČNA PROMENA: Ukinuti kvalifikacioni turniri za Olimpijske igre

Ostali sportovi

I RUSIJA ZAPANJENA: Danil Medvedev zaprepastio svet ponašanjem na turniru! Udarao zid karate-potezima, tražio NEVEROVATNU stvar od supervizora

Fudbal

UEFA DONELA ODLUKU: Evo ko sudi Partizanu u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencija!

Fudbal

VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE: Selektor otišao, počela hitna potraga za novim