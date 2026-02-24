UEFA DONELA DVE ODLUKE VEZANE ZA SRBIJU: Nekima se neće svideti...

Najnovije vesti iz UEFA vezane su i za Srbiju.

Dok u našoj zemlji ima onih koji su nezadovoljni fudbalskim suđenjem, evropska kuća fudbala zasad ima samo reči hvale o deljenju pravde - a to potvrđuje i sledeća vest:

Srpski arbitar Srđan Jovanović biće glavni sudija na revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige konferencije između Fiorentine i Jagjelonije, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA). A glavni arbitar na jednom međunarodnom meču biće i Nenad Minaković.

Jovanoviću se pomagati sunarodnici Uroš Stojković i Miloš Simović, dok će četvrti sudija da bude Novak Simović. U VAR sobi biće Nemac Benjamin Brand i Aleksandar Živković iz Srbije.

Utakmica između Fiorentine i Jagjelonije biće odigrana u četvrtak u Firenci od 18.45 časova. U prvom duelu bilo je 3:0 za Fiorentinu.

UEFA je odredila da srpski sudija Nenad Minaković bude glavni arbitar na revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala LK između Lozane i Sigme Olomuc.

Pomoćne sudije će biti Nikola Borović i Boško Božović, a UEFA je za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića. U VAR sobi sedeće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.

Duel između Lozane i Sigme odigran u četvrtak od 21 čas u Švajcarskoj. Prvi meč je završen bez pobednika, 1:1.

Autor: D.Bošković