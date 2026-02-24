VRAĆA SE SAVO MILOŠEVIĆ! Bivši trener Partizana dobio poziv koji ne odbija?

Savo Milošević ponovo na trenerskoj klupi.
Nakon duge pauze, bivši srpski fudbaler i šef struke Partizana Savo Milošević, vraća se trenerskom poslu.
Kako prenosi "sportsport.ba", Milošević se dobro kotira među kandidatima za upražnjenu poziciju trenera Železničara iz Sarajeva.
Sa Željezničarom se povezuju i drugi stručnjaci, poput Ivajla Peteva, Deana Klafurića, Vladimira Jugovića i Nenada Bjelice, ali u ovom trenutku je Milošević najizglednija opcija, kako se navodi.
Milošević je prethodno radio i kao selektor Bosne i Hercegovine, a poslednji angažman imao je u Iranu prošle godine
Autor: S.M.