LOŠE VESTI: Nikola Jokić opet povređen

Najnovije vesti iz Denver nagetsa, NBA kluba za koji igra Nikola Jokić, nisu nimalo naivne a tiču se upravo srpskog asa.

Ona zasad nije onoliko strašna kao kada je zbog povrede noge propustio 16 uzastopnih mečeva, ali taj problem koji ima sa zglobom ili šakom - nije naivan.

Naprotiv.

Novi peh - povreda ruke

Novi peh koji je zadesio prvu zvezdu Denvera izazvao je zabrinutost i u vezi sa njegovom neposrednom dostupnošću, ali sa i izgledima Nagetsa za visok plasman u plej-ofu.

Mark Dž. Spirs iz I-Es-Pi-En-a (ESPN) obelodanio je da "problem traje još od utakmice Denvera sa Klipersima, odigrane 19. februara", što je i dorpinelo da Jokić ne igra na svom uobičajenom nivou.

Gubi lopte kao nikad pre!

U poslednje dve nedelje Jokić ima nestvarno veliki broj izgubljenih lopti. Redom, gubio je od 10. februara do sada - sedam puta loptu na meču (sa Klivlendom), pa devet puta (protiv Memfisa), pa šest (protiv Klipersa), pa dvaput (Portland) pa pet (protiv Golden Stejta). U tih pet mečeva prosek izgubljenih lopti mu je čak 5,8, a nikad sezonu nije završio sa više od 3,8 u proseku.

Ostaje bez MVP titule?!

Spirs sugeriše da bi Jokićeva povreda "mogla da ugrozi njegovu kampanju za MVP titulu ako ga odvoji od terena više utakmica, posebno s obzirom na to da se i Aron Gordon bori sa zdravstvenim problemima. Denver se nada da će se Gordon vratiti ovog vikenda".

Pa opet, uprkos Jokićevom odsustvu ranije tokom sezone, Nagetsi su ostali prilično dobri u Zapadnoj konferenciji, u kojoj su četvrti sa učinkom 36-22. U poslednje vreme su, međutim, prilično popustili (svega četiri pobeda u prethodnih 10 utakmica), ali do ove objave o Jokićevoj povredi ruke i nije bilo nekog naročitog "alarma za uzbunu" u klubu.

Sada, međutim, više ništa nije naivno - naročito ako se ispostavi kao tačno da povređen igra poslednjih dana...

Autor: S.M.