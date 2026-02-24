AKTUELNO

Angelina Topić postavila novi nacionalni rekord – preskočila dva metra!

Atletičarka Angelina Topić postavila je nacionalni rekord Srbije, preskočila je dva metra u skoku uvis i pobedila na mitingu u Banjskoj Bistrici.

Novi nacionalni rekord u skoku uvis postavila je Angelina Topić preskočivši letvicu postavljenu na tačno dva metra.

Topićeva je bez greške skakala nastojeći da prevaziđe lični i državni rekord.

U prvom pokušaju preskakala je 1,85 – 1,90 – 1,94 i 1,98 metara.

Ovo je drugi najbolji skok u sezoni, nakon Jaroslave Mahučik, koja ima rezultat od 2,03 metra.

Podsetimo, pre dve sedmice Topićeva je slavila na mitingu u Beogradu, tada je skočila 1,96 metara.

