Angelina Topić postavila novi nacionalni rekord – preskočila dva metra!

Novi nacionalni rekord u skoku uvis postavila je Angelina Topić preskočivši letvicu postavljenu na tačno dva metra.
Topićeva je bez greške skakala nastojeći da prevaziđe lični i državni rekord.
U prvom pokušaju preskakala je 1,85 – 1,90 – 1,94 i 1,98 metara.
Ovo je drugi najbolji skok u sezoni, nakon Jaroslave Mahučik, koja ima rezultat od 2,03 metra.
Podsetimo, pre dve sedmice Topićeva je slavila na mitingu u Beogradu, tada je skočila 1,96 metara.
🇷🇸 Angelina Topić sets a new NR of 2.00m in the Women’s #HighJump at 🇸🇰 Banskobystrická latka (#WorldIndoorTour Silver).— Athletics Central (@Athletics_Cntrl) 24. фебруар 2026.
It’s the 2nd highest jump in 2026 behind 🇺🇦 Yaroslava Mahuchikh’s 2.03m. #Athletics #TrackandField #HJ 🇸🇰 #BanskaBystrica @WorldAthletics pic.twitter.com/WfvayRlRjN
Autor: S.M.