Alimpijević se oglasio pred dvomeč sa Turskom: Evo je sve na spisku Srbije

Pred "Orlovima" je dvomeč sa selekcijom Turske, a selektor Dušan Alimpijević ne krije da je pred njegovim momcima ozbiljan izazov, ali i da u timu vlada sjajna atmosfera uz veliku podršku navijača.

Alimpijević, koji već šest godina radi u Turskoj, odlično poznaje narednog rivala. On ističe da je turska košarka u neverovatnom usponu.

"Tamo sam šest godina, znam ih kao selekciju, znam igrače, a trojica su iz mog kluba. To je u mom slučaju pozitivna stvar. Oni žive zlatno doba svoje košarke. Ulaganja su neverovatna, fokus je na maksimumu, a popularnost košarke je veća nego ikada pre. Vidim Tursku u samom vrhu", počeo je Alimpijević.

On je povukao paralelu između odnosa turskih klubova i naše reprezentacije prema nacionalnom timu:

"Njihovi igrači učešće u selekciji shvataju veoma ozbiljno. Nas niko nije kontaktirao iz kluba da pita da li trojica mojih igrača mogu da igraju, kod njih su svi u obavezi da budu na spisku. Kod nas je situacija dosta komplikovanija."

Dobra vest za sve navijače Srbije je povratak proverenih snaga. Selektor je potvrdio da će se timu priključiti evroligaški igrači nakon obaveza u elitnom takmičenju.

" Ekipi će se 26. februara priključiti Dobrić, Kalinić, Davidovac i Lakić, čim završe mečeve za Zvezdu i Partizan. U ime Boga da budu zdravi! Povratak Kalinića i Mitrovića je sjajna stvar. Mitrović je pošten prema svemu što radi, hteo je da dođe i u prvom prozoru. Kalinić je dokazano dobar na milion strana, toliko trofeja iza njega, to je ratnik koji treba ovoj reprezentaciji."

Što se tiče ostalih imena, situacija je komplikovanija

- Dangubića i Aleksu Avramovića očekujemo 27. februara, jer nisu dobili dozvolu za prvi meč. Aleksina situacija je dodatno zakomplikovana povredom, ako bude igrao za Asvel protiv Efesa, biće i u sastavu Srbije. Ako ne, neće moći. Pokuševski ne dolazi, iako je bio na spisku.

Alimpijević je govorio i o naturilizovanim igračima, s obzirom na to da Turska ne preza od korišćenja "stranaca".

"Oni imaju Larkina, Vilbekina, naturalizovanog Biberovića, pa i Osmanija kojem je nedavno skinuta zvezdica naturalizovanog igrača. Doveli su i Malakija Flina, jednog od najdominantnijih u Evropi. Ali, naš stav je jasan: nećemo strance Hoćemo sa našim ljudima da pravimo srpske pobede" jasan je Alimpijević.

Selektor je oduševljen odzivom medija i publike, te najavljuje još bolju posetu nego u prethodnim mečevima.

-"Raduje me dobra prodaja karata. Biće dosta bolje posećeno nego prošli put, a ovi momci to zaslužuju. Atmosfera je odlična, način na koji smo završili prvi prozor sa dve pobede nam je dao ogroman zalet. Prvi meč smo vratili iz minusa, u drugom ste videli neprijateljsku atmosferu... Sve smo to pregrmeli i sada idemo dalje" zaključio je selektor Srbije.

Autor: S.M.