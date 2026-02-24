AKTUELNO

Dragutin Topić rečima za istoriju opisao rekord Angeline, srpska heroina odmah odgovorila tati: Častim

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Vlado Šporčić

Angelina Topić ponovo je ispisala istoriju srpske atletike pošto je na prestižnom mitingu u Banjskoj Bistrici u Slovačkoj oborila nacionalni rekord. Srpska atletičarka je preskočila dva metra, a posle ogromnog uspeha oglasio se njen trener i otac Dragutin Topić.

Dragutin Topić, kada je video šta je njegova ćerka uradila, sa stegnutim pesnicama podigao je ruke uvis i glasno proslavio rekordni skok.

Potom, oglasio se i na društvenim mrežama.

- Magična granica probijena! Jer Angelina je prosto magična! I Namerno Drugačija! 2.00m, novi nacionalni rekord! I pobeda, naravno - napisao je on.

Vrlo brzo, odgovorila je i sama Angelina. On aje napisala:

- Častim, hehe

Da podsetimo, drugo mesto osvojila je Lamara Distan iz Jamajke sa 1.96 metara. Treće mesto pripalo je Šveđanki Ekman, koja je takođe popravila svoj lični rekord na 1.96. Angelina, koja ima samo 20 godina, još jednom je dokazala da je jedna od najboljih mladih atletičarki u svetu.

Autor: S.M.

