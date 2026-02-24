KAKVA SENZACIJA U LIGI ŠAMPIONA: Bode napravio čudo, eliminisao Inter i plasirao se u osminu finala (VIDEO)

Ono što je Bode Glimt uradio u Ligi šampiona može se nazvati čudom. Norveški klub će igrati u osmini finala, nakon što je i u revanšu pobedio Inter sa 2:1 na "Đuzepe Meaci" - ukupno 5:2.

Male šanse su davane timu iz Skandinavije da može do senzacije. Ipak, to kao da je dodatno motivisalo izabranike Kjetila Knutsena koji su u obe utakmice savladali prošlosezonskog finalistu najelitnijeg takmičenja.

Takođe, provejavalo je mišljenje da je Bode domaćinska ekipe, ali ovoga puta je razuverila sve one koji su to pričali.

Gosti su tačno znali šta žele na ovoj utakmici. Posle 0:0 u prvih 45 minuta, drugo poluvreme je bilo dosta sadržanije.

Viceprvak Norveške je utišao stadion u 58. minutu. Veliku grešku napravio je Manuel Akanđi, sam ispred Jana Somera je izapao Ole Blumberg kome je Švajcarac zaustavio šut, ali na pravom mestu je bio Jens Hauge i ubacio je loptu u praznu mrežu.

Inter je jurnuo u napad, nije imao drugog izbora. To je otvorilo prostor za kontre gostima koji su uspeli da povedu sa 2:0. Sjajno dodavanje Haugea je u pogodak pretvorio Hakon Evjen i pogurao Bode ka osmini finala Lige šampiona.

Očekivala se reakcija ekipe Kristijana Kivua. Uspela je u 76. mintu preko Andree Bastonija da smanje prednost. Ipak, do velikog preokreta nije mogla.

"Nerozauri" su na ovoj utakmici uputili 30 šuteva (šest u okvir gola), izveli su 16 kornera, no ni ove neverovatne brojke im nisu bile dovolje da prođu u narednu fazu takmičenja.

Bode Glimt će u petak saznati da li će mu rival u osmini finala biti Mančester siti ili Sporting iz Lisabona.

Autor: S.M.