KAKVA SENZACIJA U LIGI ŠAMPIONA: Bode napravio čudo, eliminisao Inter i plasirao se u osminu finala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Luca Bruno ||

Ono što je Bode Glimt uradio u Ligi šampiona može se nazvati čudom. Norveški klub će igrati u osmini finala, nakon što je i u revanšu pobedio Inter sa 2:1 na "Đuzepe Meaci" - ukupno 5:2.

Male šanse su davane timu iz Skandinavije da može do senzacije. Ipak, to kao da je dodatno motivisalo izabranike Kjetila Knutsena koji su u obe utakmice savladali prošlosezonskog finalistu najelitnijeg takmičenja.

Takođe, provejavalo je mišljenje da je Bode domaćinska ekipe, ali ovoga puta je razuverila sve one koji su to pričali.

Foto: Tanjug AP/Luca Bruno

Gosti su tačno znali šta žele na ovoj utakmici. Posle 0:0 u prvih 45 minuta, drugo poluvreme je bilo dosta sadržanije.

Viceprvak Norveške je utišao stadion u 58. minutu. Veliku grešku napravio je Manuel Akanđi, sam ispred Jana Somera je izapao Ole Blumberg kome je Švajcarac zaustavio šut, ali na pravom mestu je bio Jens Hauge i ubacio je loptu u praznu mrežu.

Inter je jurnuo u napad, nije imao drugog izbora. To je otvorilo prostor za kontre gostima koji su uspeli da povedu sa 2:0. Sjajno dodavanje Haugea je u pogodak pretvorio Hakon Evjen i pogurao Bode ka osmini finala Lige šampiona.

Foto: Tanjug AP/Luca Bruno

Očekivala se reakcija ekipe Kristijana Kivua. Uspela je u 76. mintu preko Andree Bastonija da smanje prednost. Ipak, do velikog preokreta nije mogla.

"Nerozauri" su na ovoj utakmici uputili 30 šuteva (šest u okvir gola), izveli su 16 kornera, no ni ove neverovatne brojke im nisu bile dovolje da prođu u narednu fazu takmičenja.

Bode Glimt će u petak saznati da li će mu rival u osmini finala biti Mančester siti ili Sporting iz Lisabona.

Autor: S.M.

