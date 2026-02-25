AKTUELNO

Košarka

Zvezda večeras dočekuje Efes – Meč u Areni koji može da preokrene sezonu!

Košarkaši Crvena zvezda dočekuju večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Anadolu Efes u 29. kolu Evroliga.

Crveno-beli su u prvom delu sezone slavili u Istanbulu (87:65), ali iz tabora Zvezde poručuju da ih očekuje znatno teži duel, jer je Efes u boljoj formi i igra agresivnije nego tada.

Zvezda u meč ulazi sa 10. pozicije na tabeli (16-12), dok je Efes 17. sa skorom 9-19, ali bez prava na opuštanje – svaki trijumf je ključan u borbi za plej-of.

Trener je pozvao navijače da pruže podršku, dok kapiten Ognjen Dobrić ističe da će energija i fokus svih 40 minuta biti presudni.

Spektakl u Areni je zagarantovan – crveno-beli traže novu veliku pobedu pred svojim navijačima.

