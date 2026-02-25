Zašto Jokić igra POVREĐEN? Trostruki MVP u problemima (VIDEO)

Denver Nagetsi suočavaju se sa novim brigama oko zdravstvenog stanja Nikole Jokića nakon poraza od Golden Stejt Voriorsa. Prema ESPN-ovom insajderu Marku Džej Spirsu, Jokić igra uprkos povredi ručnog zgloba i šake, koja datira još od utakmice protiv Los Anđeles Klipersa 19. februara.

Povreda je očigledno uticala na njegovu igru – procenti šuta su pali, a izgubljenih lopti je više nego ikada. Dok je u januaru Jokić pogađao 56,6% iz igre i 41,2% za tri poena, u februaru su ti procenti pali na 49,7% i 34,2%, uz čak 4,8 izgubljenih lopti po meču. Samo u poslednje tri utakmice imao je 13 izgubljenih lopti.

„Očigledno nije sasvim svoj, ali ako propusti još nekoliko utakmica, neće biti u konkurenciji za nagrade. Imaju i druge povrede, poput Aarona Gordona, za kojeg se nadaju da će se vratiti ovog vikenda“, rekao je Spirs.

Jokić se ove sezone već suočavao sa problemima – povreda kolena ga je primorala da propusti značajan broj utakmica. Ipak, on pritiska sebe da bude na terenu i održi Nagetse u igri.

Denver je, i pored Jokićevog odsustva i povrede, ostao konkurentan u Zapadnoj konferenciji sa skorom 36–22, ali tim u poslednjih 10 utakmica beleži 4–6 i pokazuje znake neujednačenosti.

Nagetsi trenutno zauzimaju četvrto mesto Zapada, iza Oklahoma Siti Tandera (45–14), San Antonio Sparsa (41–16) i Hjuston Roketsa (34–21).

