UŽAS U ITALIJI! Albanaski fudbaler pretukao majku, pa skočio u more – telo pronađeno posle 38 sati!

Stravičan incident u italijanskom gradiću šokirao komšiluk – majka povređena, sin nestao, pronađen nakon 38 sati.

Jeziv prizor potresao je mali italijanski gradić Polenca, gde je mladi fudbaler Rikardo Merkuri (20) iz lokalnog tima Montemilone Polenca pretukao svoju majku, Albanu (53), tokom proslave svog rođendana.

Incident se dogodio dok su otac i stariji brat bili odsutni. Komšije su, čuvši urlike, pozvale policiju, koja je zatekla nesvesnu ženu u kupatilu, okruženu krvlju. Rikardo je u međuvremenu napustio stan, verujući da je ubio svoju majku.

Prema medijskim izveštajima, mladić je odvezao automobilom do Ćivitanove Marke, oko 35 minuta od Polence, gde su ga snimile nadzorne kamere kako se baca u Jadransko more. Njegovo telo pronađeno je nakon 38 sati potrage.

Njegova majka se trenutno nalazi u bolnici u induovanoj komi sa slomljenom vilicom, dok se istraga nastavlja. Motiv incidenta još uvek nije u potpunosti poznat, ali se navodi da je do sukoba došlo tokom večere.

Ovaj stravičan događaj potresao je komšiluk i region, a policija istražuje sve okolnosti kako bi utvrdila šta je prethodilo tragediji.

Autor: D.S.