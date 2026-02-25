AKTUELNO

Fudbal

SAOPŠTENJE SA MARAKANE: Zvezda priprema fan zonu i iznenađenja za najmlađe protiv Lila

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Fudbalski klub Crvena zvezda najavio je posebnu zabavu za najmlađe navijače uoči revanš utakmice plej-ofa za Ligu Evrope protiv Lila. Fan zona biće otvorena u četvrtak od 16.45 časova na zapadnoj strani stadiona „Rajko Mitić“, kod Red Star šopa.

Najmlađi zvezdaši moći će da se druže sa maskotom Zvezdanom Zvezdanićem, učestvuju u sportskim igrama i animacijama, kao i da uživaju u iscrtavanju lica i dobro poznatoj zvezdaškoj muzici.

„Crvena zvezda nastavlja da pokazuje brigu o najmlađim navijačima i Marakana je pravo mesto za porodično okupljanje. Mališani, vidimo se u četvrtak u fan zoni i na utakmici“, navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Fudbalski klub Crvena zvezda brani gol prednosti iz prvog meča u Francuskoj, gde je pobedio Lila rezultatom 1:0. Revanš duel počinje u 18.45 časova.

Autor: D.S.

#Crvena Zvezda

#Dejan Stanković

#Fan zona

#Liga evrope

#Lila

#Zvezdan Zvezdanić

#fudbal

#marakana

#zvezda

POVEZANE VESTI

Fudbal

ZVEZDA SPREMILA VELIKO IZNENAĐENJE ZA SVE ONE KOJI KUPE KARTE ZA SELTIK: Samo moraće da budu brzi, ako žele vrednu nagradu!

Fudbal

Zvezda obradovala najmlađe: Super Zvezdaši i deca do 14 godina besplatno na tribine protiv Vojvodine!

Fudbal

ZVEZDA PUŠTA KARTE ZA SELTU: Od ponedeljka prodaja na blagajnama, evo koliko koštaju ulaznice za evropsko proleće

Fudbal

ZVEZDA SPREMA SPEKTAKL ZA NAJMLAĐE! Deca do 14 godina BESPLATNO na meč protiv Radničkog – evo kako da uđu!

Fudbal

Zvezda proslavila Đurđevdan i od sveštenstva dobila poklon: 'Želimo vam još bolju sledeću sezonu'

Fudbal

ZVEZDA ZOVE NAVIJAČE NA MARAKANU: Objavljeno kad počinje prodaja karata za meč protiv rumunskog velikana