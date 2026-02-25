SAOPŠTENJE SA MARAKANE: Zvezda priprema fan zonu i iznenađenja za najmlađe protiv Lila

Fudbalski klub Crvena zvezda najavio je posebnu zabavu za najmlađe navijače uoči revanš utakmice plej-ofa za Ligu Evrope protiv Lila. Fan zona biće otvorena u četvrtak od 16.45 časova na zapadnoj strani stadiona „Rajko Mitić“, kod Red Star šopa.

Najmlađi zvezdaši moći će da se druže sa maskotom Zvezdanom Zvezdanićem, učestvuju u sportskim igrama i animacijama, kao i da uživaju u iscrtavanju lica i dobro poznatoj zvezdaškoj muzici.

„Crvena zvezda nastavlja da pokazuje brigu o najmlađim navijačima i Marakana je pravo mesto za porodično okupljanje. Mališani, vidimo se u četvrtak u fan zoni i na utakmici“, navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Fudbalski klub Crvena zvezda brani gol prednosti iz prvog meča u Francuskoj, gde je pobedio Lila rezultatom 1:0. Revanš duel počinje u 18.45 časova.

Autor: D.S.