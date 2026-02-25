Stanković: Da poredim sebe i njega, ne pada mi na pamet

Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se u odličnom momentu, dve pobede u svega nekoliko dana (Lil, Partizan) a pred revanš duel sa Lilom, šef stručnog štaba Dejan Stanković još jednom je pokazao kakvu veličinu poseduje.

Na pitanje šta je on doneo ekipi u odnosu na svog prethodnika Vladana Milojevića, Stanković je odgovorio sa ogromnim poštovanjem, ističući da poređenja nema i da su Milojevićeve zasluge ogromne.

- Da se upoređujem sa Vladom, ne pada mi na pamet. On je doneo toliko Zvezdi da treba da se ustane kada se priča o njemu. Ja ne puštam rakete u svemir, to je u jednom i Alegri rekao, kada je poručio da se dođe na trening i pogleda. Vlada mi je doneo toliko bodova da mi je omogućio da se spremim kroz dve utakmice, da se prošlo 99,9 odsto. Pre Malmea sam rekao da mi je doneo dve servirane utakmice da namestim ekipu. Na tome sam mu neizmerno zahvalan - rekao je Stanković i dodao:



- Ako meni igrači ne veruju, ako me ne prate i ne napravimo grupu, sve je džaba. Možeš ti da zamisliš šta god hoćeš, ali ako oni ne veruju u promene... Gledam utakmice stalno, u mnogo većim klubovima se igrači ne okreću prema treneru. Ja sam srećan, moji momci me prate, a ja im vraćam poštenim odnosom. Pokušavam da saznam šta je to što svakom od njih fali da bi bio komotan i pružio maksimum.

Autor: D.Bošković