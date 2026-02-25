AKTUELNO

'TEŽAK DAN, SLOMILA SAM SE' Emotivna objava legendarne Amerikanke Lindzi Von (VIDEO)

Legendarna američka skijašica Lindzi Von prolazi kroz težak period, ali se za razliku od prvih dana posle povrede kada se nalazila u Italiji, sada oporavlja kod kuće, tamo gde joj je i najlepše.

Podsetimo, Lindzi Von se povredila na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, prethodno je doživela i povredu sedam dana uoči Igara, pa je svesno rizikovala - i sve to u 41. godini!

Ona je postala simbol borbe, Novak Đoković i ostali veliki sportisti su se javljali kako bi joj pružili podršku, a ona se ponovo oglasila emotivnom porukom.

- Ponovo zajedno sa Čensom…

Juče sam imala prilično težak dan, sve me je baš pogodilo i slomila sam se. Znam da će biti još mnogo ovakvih dana. Unutrašnja mentalna borba je tek počela, ali trenuci poput ovog mi mnogo pomažu. Samo mi nedostaje moj dečak Leo... - napisala je Lindzi Von.

