Glumica za odrasle obećala sportisti 16 sati intimnih odnosa, ako uradi jednu stvar

Vest koja je nekak prošla "ispod radara" glasi da je ruski skijaš Savelij Korosteljev dobio motivaciju kakvu verovatno niko u istoriji sporta nije imao, pred odlučujuću trku.

Korosteljev (22) je na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini nastupao pod neutralnom zastavom, a našao se u centru svetske javnosti, ali ne samo zbog svojih sportskih rezultata. Naime, mladi as je dobio "nepristojnu ponudu" od koje se vrti u glavi

Korosteljev je u prvoj trci na Igrama, skijatlonu na 20 kilometara, za dlaku ostao bez odličja. Završio je kao četvrti, što je u sportu često "najgora" pozicija. I dok je on tugovao, jedna dama je odlučila da preuzme stvar u svoje ruke i "pogura" ga do postolja.

U pitanju je ruska porno zvezda Meri Rok, koja je javno obećala mladom sportisti neverovatnu nagradu ako se u međuvremenu domogne medalje u trci na 50 kilometara.

- Veliki sam fan sporta i Olimpijskih igara. Mnogo se brinem za Savelija Korosteljeva. Bolelo me je dok sam gledala kako završava kao četvrti i ne uspeva da uzme ni bronzu. Ali, sigurna sam da će na sledećem maratonu završiti na postolju - izjavila je Meri, a potom "ispalila" ponudu koja je zapalila društvene mreže:

- Kako bih ga motivisala, obećavam mu 16-satni seks-maraton ako osvoji medalju! Savelij, verujem u tebe!

Nažalost po njega, nije uspeo da se domogne odličja...



Autor: S.M.