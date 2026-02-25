Lamin Jamal ima novu devojku?

Lamin Jamal, vunderkind Barselone i jedan od najtalentovanijih fudbalera sveta, ponovo puni naslovne strane španskih i svetskih medija. Međutim, ovaj put razlog nije njegova magija na terenu, već privatan život koji intrigira milione.

Naime, sve su glasnija šuškanja da je mladi Jamal "upecan" u mrežu popularne britanske influenserke Lili Rouland.

Informaciju je prva plasirala novinarka Ana Gurgi u programu "Mediaset Infinity", ističući da digitalna aktivnost ovog dvojca nije prošla nezapaženo kod "internet detektiva". Iako se Lamin i Lili zvanično ne prate na društvenim mrežama (verovatno kako bi izbegli direktnu povezanost), njihove povremene interakcije i "lajkovi" podgrejali su sumnje.

Ono što je dodatno "dolilo ulje na vatru" je činjenica da Lili poslednjih nedelja sve češće boravi u Barseloni. Ona je na svom profilu delila fotografije sa stadiona, a čak je pozirala i u dresu katalonskog kluba, što su mnogi protumačili kao jasan signal kome pripada njeno srce.

Lili (21) je prava zvezda na društvenim mrežama gde je prate milioni ljudi. Svoju popularnost izgradila je na sadržaju vezanom za modu, putovanja i luksuzan stil života. Od Jamala je starija nekoliko godina, ali to očigledno nije prepreka za simpatije koje se šire mrežama.

Iako su fanovi u transu zbog potencijalnog novog "superpara", zvanične potvrde još uvek nema. Nema zajedničkih fotografija, a mladi fudbaler se trudi da zadrži nizak profil kada je reč o njegovoj privatnosti. Podsetimo, Jamala su ranije povezivali sa argentinskom umetnicom Niki Nikol, ali ta priča je bila kratkog daha.

