SLAVNOM KAPITENU MOMENTALNO UGRAĐEN STENT! Evo u kakvom je stanju!

Klub se odmah oglasio saopštenjem.

Kapiten Rukometnog kluba Metaloplastika Darko Arsić hitno je operisan zbog srčanih tegoba i uspešno mu je ugrađen stent, saopštio je šabački klub.

Prekaljeni golman trenutno se nalazi na kućnom oporavku, a prema prvim informacijama njegovo zdravstveno stanje je stabilizovano.

Metaloplastika se trenutno nalazi na petom mestu tabele Superlige i Šapčane čeka paklen possao u trci za mesto broj četiti, koje vodi u polufinale plej-ofa srpske elite.

Međutim, klupski rezultati su sada otišli u drugi plan, zbog narušenog zdravlja lidera šabačkih rukometaša.

Iskusni Arsić (37) je u prolećnom delu sezone branio protiv Jugovića iz Kaća i Šamota iz Aranđelovca, ali ga u poslednjem meču protiv Vojvodine nije branio, pa je već tada to izazvalo zabrinutost među navijačima.

Autor: D.Bošković