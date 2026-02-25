'DOŠLA SAM SA JEDNIM CILJEM' Angelina Topić srećna zbog velikog rezultata

Angelina Topić je preskočila dve metra na Mitingu u slovačkom gradu Banska Bistrica. Ona zbog velikog rezultata nije krila oduševljenje.

Mlada 20-godišnjakinja je konačno uspela da uradi ono što je dugo želela.

- Naravno, ja sam u fazonu "konačno čoveče", bilo je vreme. Došla sam na ovo takmičenje sa jedinim ciljem, da moram da preskočim 2 metra i ne mogu biti više zadovoljna i srećna time - rekla je Angelina Topić, a prenele "Sportske.net."

Veruje u sebe i to da može još veću visinu da preskoči.

- Iskreno pre nego što sam skočila bilo je, ali nakon skoka pomislila sam da moram da idem na 2.02. Znam da to imam u sebi, ali moramo da sačekamo pravi momenat. Danas je bilo samo 2 metra, ali znam da sam spremna i veoma sam srećna i uzbuđena da vidim šta sledi dalje - zaključila je Topićeva.

Angelina Topić je već sad jedna od najboljih skakačica uvis na svetu. Do sad je osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu, a ima srebro i bronzu sa Evropskih prvenstava.

Autor: D.Bošković