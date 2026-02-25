Skandalozno! Navijači Fenera podigli skandalozan transparent protiv Partizana u Evroligi: Svi ste vi turski...

Košarkaši Partizana u okviru 29. kola Evroligeigraju protiv Fenerbahčea u Istanbulu, gde su turski navijači istakli i jedan, u najmanju ruku, sraman transparent.

Naime, oni su totalno istorijski promašili određene stvari.

Već smo videli kakvu je koreografiju imao Partizan kada je Fenerbahče stigao u Beograd, a tada je viđena scena u kojoj Miloš Obilić ubija Murata. To je podiglo prašinu u Evropi, dok su sada i navijači Fenerbahčea poželeli da uzvrate istom merom, ali, totalno pogrešnom.

Kako se moglo videti na slici koju su podigli Turci se vidi datum 28. jun 1389. godine, što je datum kada se odigrao Kosovski boj. Prema predanjima, Kosovski boj je pripao Srbima, iako postoje razne istorijske verzije.

Međutim, posle toga su Srbi potpali pod Turke, dok, slika kod navijača je poprilično čudno.

Oni su stavili dvojicu turskih vojnika, jednog na konju, a u pozdaini je Niška tvrđava.

To nije sve, pošto su imali i transparent na kom je pisalo.

- Svi ste vi turski sinovi - stajalo je na transparentu.

Autor: S.M.