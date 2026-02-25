Tuga u Humskoj: Umro bivši fudbaler Partizana

Fudbalski klub Partizan zavijen je u crno! Sa velikom tugom i neizrecivim bolom, crno-beli su saopštili vest da nas je napustio Boško Đorđević, nekadašnji proslavljeni as i jedan od najomiljenijih fudbalera kluba iz Humske.

Boško Đorđević je rođen 22. avgusta 1953. godine. Fudbalski put počeo je tamo gde mu je srce pripadalo - u mlađim selekcijama Partizana, gde je stasavao uz svog brata Boru. Za prvi tim "Parnog valjka" debitovao je u sezoni 1972/73, a vrlo brzo je pokazao da se radi o vanserijskom talentu.

Iako po vokaciji nije bio klasičan napadač, Boško je imao neverovatan njuh za gol. Antologijska ostaje 1975. godina, kada je sa 20 postignutih pogodaka postao najbolji strelac tadašnje izuzetno jake lige Jugoslavije.

Navijači Partizana pamtiće ga i po neverovatnom rekordu – Đorđević je uspeo da zatrese mrežu rivala na čak sedam vezanih utakmica! To je do danas ostao drugi najduži niz u istoriji kluba, a ispred njega je samo legendarni Boba Mihajlović koji je postizao golove na devet uzastopnih mečeva.

Tokom svoje karijere u Humskoj, Boško Đorđević je dres voljenog kluba oblačio 126 puta i postigao 34 gola. Sa Partizanom je dva puta podizao pehar šampiona države, a bio je i deo generacije koja je 1978. godine osvojila Mitropa kup.

Čak i nakon završetka profesionalne karijere, Boško nije odlazio iz Partizana. Redovno je nastupao za veteransku sekciju kluba.

