Alimpijević: Prve dve pobede donele samopouzdanje, održavamo kult reprezentacije

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je da su prve dve pobede u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo donele samopouzdanje njegovoj ekipi i pozvao navijače da naprave dobru atmosferu protiv Turske.

Košarkaši Srbije će u petak od 19 časova dočekati Tursku u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu u trećem kolu grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a zatim će 2. marta "orlovi" gostovati u Istanbulu.

Alimpijević je istakao da je je način na koji su ostvarene prve dve pobede u kvalifikacijama protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske značajno doprinele jačanju samopouzdanja.

- Dve pobede koje ste pomenuli, ja mislim koliko su one bile teške, ali sa druge strane ne postoji bolji mogući način da dođete do pobede kao što smo mi to ostvarili u te dve utakmice. Prva je iz ogromnog minusa od 23 poena i zaista je dobro da se ekipa tako vrati u drugom poluvremenu. Mislim, zaista je to u Sarajevu prešlo neke granice sportskog navijanja i to je još jedna dodatna stvar koja je nas sve motivisala i taj čuveni naš srpski inat još, je l' da, malo više proradio i ja imam utisak gde je to sve doprinelo da mi izgledamo na kraju kako smo mi izgledali. Ono što je mnogo važno za vaš drugi deo pitanja jeste da taj utisak kako smo završili s jednom lepom, pozitivnom atmosferom. Način na koji smo dobili te dve utakmice je nekako doprineo da sada u ovom drugom prozoru i u ovom našem novom okupljanju to bude zaista sa jednom još pozitivnijom i lepšom emocijom - rekao je Alimpijević gostujući na RTS-u.

On je naveo da će predstojeći reprezentativni prozor biti drugačiji i otežan u odnosu na prvi, zato što se dešava odmah posle nacionalnih kupova.



- Igrači su išli preko granice pražnjenja u odnosu na možda ligaške utakmice, evroligaške ili Evrokup i Ligu šampiona. Ovde je ipak jedno drugačije bilo pražnjenje, tri utakmice u tri dana ili u četiri maksimum, tako da zaista su došli u jednom specifičnom fizičkom stanju. Dakle, imaćemo jednu specifičnu situaciju u kojoj će nam se četiri igrača priključiti dan pred našu prvu utakmicu sa Turskom. U pitanju su Dobrić, Davidovac, Lakić i Kalinić. Pozivam navijače da ispunimo Pionir, da napravimo jednu dobru atmosferu i da kroz tu atmosferu nastavimo da gradimo kult reprezentacije Srbije koji je već dosta dobro i stabilno izgrađen - izjavio je selektor Srbije.

Alimpijević je istakao da je zahvalan svakom igraču koji se odazove na poziv reprezentacije i dodao da je povratak Nikole Kalinića izuzetno značajan.

Selektor Srbije je naveo da ima odličnu saradnju sa Crvenom zvezdom i Partizanom, koji su izašli u susret i pustili igrače u reprezentaciju.

- Srpski klubovi su ipak najviše izlazili u susret. Ja sam imao razgovore sa oba kluba. Oba kluba su stavila na raspolaganje reprezentativce koje smo tražili. Partizan je na spisku od 23 igrača imao dvojicu. Zvezda sve igrače koje je imala je dala na raspolaganje. U mogućnosti smo da koristimo sve igrače na obe utakmice, tako da zaista jedna korektna i više nego korektna saradnja predsednika oba kluba, trenera i sportskog sektora oba kluba prema reprezentaciji Srbije", poručio je Alimpijević.



Dodao je i ima sjajan odnos sa Nikolom Jokićem i rekao da košarkaš Denvera redovno prati utakmice Srbije.

- Mi imamo odnose koji su iznad tog trener-igrač, mi se znamo još iz vremena kada je došao na određene probe u Vojvodinu. Nije izgledao kao da će biti najbolji igrač u istoriji srpske košarke, ali ono što nas možda više zbližava nego sve ostalo jesu zajednički prijatelji. Gleda snimke utakmica i naravno kada utakmica dozvoljava da se pogleda u neko normalno vreme, onda svakako da, ali smo zaista u redovnom nekom kontaktu oko svega što se dešava i njemu i uvek u reprezentaciji. On je vrlo uključen, prati šta se dešava sa reprezentacijom. Mislim, čuli smo se posle obe utakmice, on je znao svaki detalj utakmice, interesovalo ga je sve zašto je bilo na ovaj način i na onaj način. Zaista onako dosta to emotivno svojim srcem gleda i prati - izjavio je Alimpijević.

Istakao je i da je razgovarao sa nekadašnjim selektorom Srbije Svetislavom Pešićem i dodao da planira da se čuje sa njim i u budućnosti.

- Naravno da smo razgovarali. Ja sam sa njim bio u kontaktu za vreme njegove selektorske funkcije iz nekih drugih razloga. To je ono što je meni bilo potrebno, naravno, za svoj trenerski posao. A naravno, razgovarali smo i kada je došlo ovo pitanje na red. Razgovarali smo i posle toga i razgovaraćemo i u budućnosti, naravno. Sa Pešićem uvek ima dobrih saveta, uvek ima dobrih razgovora, kao i sa svim našim trenerima. Ja zaista volim da razgovaram sa našim velikim trenerima, uvek tu ima šta da se čuje pametno, uvek mogu da vam prošire vaše vidike, horizonte na jednu i na drugu stranu, mogu da vam otvore razmišljanja na možda neki potpuno neočekivan način - naveo je selektor Srbije.

Alimpijević, koji trenutno obavlja i funkciju trenera Bešiktaša, je rekao da je selektorski posao značajno drugačiji od onog u klubu.



- Reprezentacija Srbije u košarci je prepoznatljiva reprezentacija. To je nešto što je i van okvira, naravno, evropske košarke na svetskom nivou možda u top tri ili u top dve reprezentacije svih zemalja na svetu. Tako da kada ste na čelu selekcije Srbije, to je zaista svakako jedna velika odgovornost, kao što ste rekli, i zbog imena koja su sedela na selektorskoj funkciji pre mene, a i svakako zbog svih onih rezultata koje su ova velika igračka imena donela u našoj istoriji. Rekao sam već više puta da je nastupanje za reprezentaciju Srbije jedan potpuno drugačiji nivo svega. Nivo stresa, tenzije, jedna potpuno drugačija emocija. Ta emocija ne može uopšte da se meri sa emocijom koju vi osećate u klubu. Tako da otvaranje prozora je bilo poprilično emotivno za sve ljude koji se prvi put nalaze u sastavu selekcije Srbije, kako u stručnom štabu, tako i sa igračke strane. I naravno da je to nosilo neke dodatne pozitivne tenzije unutar tima - naveo je Alimpijević.

