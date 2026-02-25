ZVEZDA NAKON ROVOVSKE BITKE SRUŠILA EFES U PAKLU ARENE: Fantastični Batler rafalom trojki nosio crveno-bele do kapitalne pobede

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Efes rezultatom 91:83 u utakmici 29. kola Evrolige.

Zvezda je tako upisala 17 pobedu u elitnom takmičenju i zadržala realne šanse za plasman u plej-of. Crveno-beli su nakon dva uzastopna poraza zabeležili jako važnu pobedu.

Efes je ostao na devet pobeda uz 20 poraza pri samom je dnu tabele Evrolige.

Apsolutni heroj pobede Zvezde bio je Džerod Batler sa 21 poenom, tačnije sedam trojki.

U narednom kolu nakon reprezentativne pauze crveno-beli sledećeg petka dočekuju Bajern.

Autor: Iva Besarabić