Prve reči Saše Obradovića posle rušenja Efesa: U važnim trenucima našli smo put...

Uspela je Crvena zvezda da prekine tu negativnu tradiciju, da posle Kupa Radivoj Korać uglavnom ne pobeđuje mečeve u Evroligi, te su u okviru 29. kola savladali Efes rezultatom 91:81!

Bila je ovo veoma važna pobeda crveno-belih, koji su sada na skoru 17:12, a trener Saša Obradović nedugo nakon utakmice je rekao:

- Posle Kupa svi su imali problem, nedostajalo nam je goriva, fizike, ali u važnim trenucima našli smo put. Pogotovo u odbrani, greške su bile preko linije, pauza će biti dobra za nas. Posebno smo dobro igrali poslednju deonicu, pokazali smo karakter.

Podsetimo, Zvezda sledeću utakmicu igra 6. marta kod kuće, a protivnik je ekipa Bajerna.

Autor: Iva Besarabić