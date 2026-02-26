Nikola Jokić je već spreman za Kuću slavnih: Srbin postao četvrti košarkaš u istoriji koji je uspeo OVO

Nikola Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede protiv Bostona, a u ovoj velikoj noći je ušao u više nego odabrano društvo sa svojom neverovatnom statistikom. Ma, kakvi odabrano društvo, ušao je još jednom u istoriju.

Nikola je sa novim brojkama postao četvrti košarkaš svih vremena koji je došao do 20 hiljada poena, devet hiljada skokova, šest hiljada asistencija i hiljadu ubačenih šuteva za tri poena.

Uz to, po treći put je uspeo da ubaci 30 poena uz 12 skokova i šest asistencija Bostonu još od 1982/83. sezone, ali sa jednom ili nijednom izgubljenom loptom, što je pošlo za rukom njemu i još samo trojici igrača.

The Hall of Fame resume expands again pic.twitter.com/Y4jYZBippj — Denver Nuggets (@nuggets) 26. фебруар 2026.

Oduševio je Jokić čitavom partijom, a najavio je jednomneverovatnom trojkom na samom početku susreta.

- Rezime za Kuću slavniih se još jednom proširio - njegov tim Denver je poslao poruku preko društvenih mreža.

Autor: Marija Radić