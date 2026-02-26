AKTUELNO

Ostali sportovi

OVO JE UŽASNO! Jedan detalj otkrio odvratne stvar koje je Švajni radio Ani Ivanović

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Instagram.com ||

Koliko dugo je Bastijan Švajnštajger varao Anu Ivanović?

Prvi znaci da nešto "škripi" pojavili su se još 2022. godine.

Dok je Ana čekala njihovo treće dete, Bastijan je radio kao komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru – rame uz rame sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček. Njihov odnos ispred kamera delovao je prijateljski, ali i više od toga – opušteno, zabavno, uz dozu "hemije" koju je publika sve više komentarisala.

Tada je stigao i trenutak koji danas, iz ove perspektive, zvuči drugačije.

-Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? - rekao je Bastijan Ester u direktnom prenosu.

Foto: Tanjug AP/Martin Meissner

To ju je iznenadilo.

-Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom - odgovorila je zbunjeno uz osmeh.

Ana se tada potpuno povukla, i čini se da su već tada krenule Švajnijeve afere... Na kraju je završio sa Bugarkom, a brak je doživeo potpuno krah...

Autor: Jovana Nerić

#Ana Ivanović

#Bastijan Švajnštajger

#Prevara

#Razvod

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER MORA DA PLATI OZBILJAN NOVAC ANI IVANOVIĆ! Nemački mediji bruje o BRUTALNOJ CIFRI: Sud je jasan - evo za šta će i koliko morati

Domaći

Zbog ove plavuše je Švajni obdio Anu Ivanović: Ipak je na kraju Sari slomio srce i postao srpski zet

Ostali sportovi

ANA I ŠVAJNI OBJAVILI IDENTIČNE SLIKE! Evo šta rade Ivanovićeva i njen bivši suprug na katolički Božić... (FOTO)

Domaći

STVARI SE POLAKO VRAĆAJU U NORMALU: Ana i Švajni se prvi put sastali posle razvoda, evo kako je protekao susret

Domaći

ANA I ŠVAJNI OTVARAJU FABRIKU! Preuzimaju plantaže od njenog oca, a planiraju izvoz u Evropu! Ovo su svi detalji njihovog novog BIZNISA!

Domaći

Pljušte čestitke! Lepe vesti iz doma Ane Ivanović, a u opisu objave na Instagramu samo DATUM