OVO JE UŽASNO! Jedan detalj otkrio odvratne stvar koje je Švajni radio Ani Ivanović

Koliko dugo je Bastijan Švajnštajger varao Anu Ivanović?

Prvi znaci da nešto "škripi" pojavili su se još 2022. godine.

Dok je Ana čekala njihovo treće dete, Bastijan je radio kao komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru – rame uz rame sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček. Njihov odnos ispred kamera delovao je prijateljski, ali i više od toga – opušteno, zabavno, uz dozu "hemije" koju je publika sve više komentarisala.

Tada je stigao i trenutak koji danas, iz ove perspektive, zvuči drugačije.

-Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? - rekao je Bastijan Ester u direktnom prenosu.

To ju je iznenadilo.

-Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom - odgovorila je zbunjeno uz osmeh.

Ana se tada potpuno povukla, i čini se da su već tada krenule Švajnijeve afere... Na kraju je završio sa Bugarkom, a brak je doživeo potpuno krah...



Autor: Jovana Nerić